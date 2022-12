Coupe du monde

Mais si Tite opte pour la titularisation de Fred plutôt que pour celle de Paqueta, cela débouchera sur un duel direct entre le maestro croate et Casemiro. Deux hommes qui se connaissent par cœur. Les mouvements et les choix du Madrilène seront donc capitaux, notamment sur les phases de contre si la Seleção se retrouve encore coupée en deux, en 5+5, comme ce fut souvent le cas face à la Corée du Sud. Alléchant.

Et si la Corée du Sud avait montré la voie sur le plan offensif ? Plus ou moins solides défensivement face à la Seleção, la Serbie et la Suisse n'avaient toutefois pas été en mesure d'ouvrir des brèches. Ni l'une ni l'autre de ces deux nations ne s'était créée la moindre opportunité. Face à une charnière extrêmement solide, composée par Marquinhos et Thiago Silva et soutenue par Casemiro, les Coréens ont tenté leur chance de loin, avec une certaine réussite.