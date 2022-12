Les Bleus défendront leur titre planétaire en finale de la Coupe du monde dimanche prochain. L'équipe de France est venue à bout du Maroc, mercredi, en demi-finale (2-0). Après l'ouverture du score rapide de Théo Hernandez (5e), les Français ont souffert mais tenu face à de vaillants Lions de l'Atlas. Randal Kolo Muani leur a donné de l'air en signant le but du break (79e). Les champions du monde 2018 retrouveront l'Argentine et Lionel Messi pour tenter d'inscrire une nouvelle ligne à leur palmarès.

Didier Deschamps et ses hommes vont évidemment d'abord savourer car ils ont souffert. Rien ne s'est passé comme prévu dans cette demi-finale surprise. Privés d'Adrien Rabiot et de Dayot Upamecano, les Bleus se sont présentés avec Ibrahima Konaté en défense centrale et Youssouf Fofana au milieu de terrain. En face, le Maroc a misé sur une arrière-garde renforcée mais Nayef Aguerd a déclaré forfait juste avant le coup d'envoi. Achraf Dari et Jawad El-Yamiq ont accompagné Romain Saïss qui n'a tenu qu'une vingtaine de minutes avant de céder sa place (21e).

Hernandez, la belle surprise

A ce moment-là, l'arrière-garde marocaine avait déjà craqué. Loin d'être fermée comme on pouvait le craindre, la rencontre a démarré fort et les Français ont vite trouvé la faille grâce une reprise audacieuse d'Hernandez suite à un débordement d'Antoine Griezmann et à un tir contré de Kylian Mbappé (1-0, 5e). L'arrière gauche a signé son second but en sélection et mis les siens en position idéale.

Théo Hernandez et Olivier Giroud célèbrent l'ouverture du score face au Maroc Crédit: Getty Images

Sauf que le Maroc de Walid Regragui a tout de suite réagi en revenant à son système de jeu habituel. Le brillant Angevin Azzedine Ounahi a montré l'exemple en chauffant les gants d'Hugo Lloris (10e). La France a répondu par l'intermédiaire d'Olivier Giroud qui a tiré sur le poteau (17e). Alors que les Marocains poussaient, l'avant-centre français est revenu à la charge dans le sillage de Mbappé mais les deux joueurs ont manqué de précision (36e). Derrière un Konaté impeccable, Lloris a illustré l'efficacité défensive française en détournant, du bout des gants, l'étonnant ciseau retourné d'El-Yamiq sur son montant droit (45e).

La France a (vraiment) souffert

Maîtres du ballon en première période (56%), contrairement à ce qu'ils avaient fait lors de leurs précédentes rencontres, les Lions de l'Atlas ont encore haussé le ton durant un second acte haletant. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et leurs coéquipiers ont sérieusement poussé sur leur côté droit mais n'ont pas réussi à trouver leur avant-centre Youssef En-Nesyri. Étincelants dans la réactivité et la combativité, Konaté, Lloris, Raphaël Varane, Jules Koundé et même Griezmann ont tout fait pour conserver leur cage inviolée (55e, 57e, 76e).

Les Français ont rarement réussi à reprendre leur souffle. Ils ont enfin respiré quand Randal Kolo Muani, tout juste sorti du banc, a poussé son premier ballon au fond des filets de Yassine Bounou après une frappe contrée de Mbappé (2-0, 81e). L'ancien Nantais dont c'était la 4e sélection a parfaitement choisi son moment pour ouvrir son compteur en équipe de France. Notamment grâce à lui, les Bleus disputeront, dimanche, leur 4e finale de Coupe du monde et viseront une troisième étoile.

