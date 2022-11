Coupe du monde

Elle a tardé, mais elle a quand même fini par arriver. Mardi matin, en conférence de presse, Didier Deschamps a été interrogé sur l'étrange rumeur qui avait fleuri lundi soir sur les réseaux sociaux avant d'être "enrichie" dans la presse espagnole. Celle-ci faisait état d'un éventuel rétablissement précoce de Karim Benzema et du fait qu'il serait présent à l'entraînement du Real Madrid, dès jeudi. On apprenait aussi quelques heures plus tard, de la part d'un suiveur du Real, que le club espagnol s'étonnait du diagnostic fait par le staff médical des Bleus. Bref, la machine était lancée…

Elle a rapidement été stoppée lorsque le Ballon d'Or 2022 est apparu, avec ses bagages, à la Réunion, où il va se reposer durant quelques jours. Bref, beaucoup de bruit pour rien. A la moue de Didier Deschamps quand le sujet est arrivé sur la table, on a bien compris que la rumeur était venue jusqu'à ses oreilles. Il n'a pas souhaité la commenter, tout en laissant transparaître ce qu'il en pensait.

"Vous allez chercher des choses-là…, a-t-il soufflé à peine la question posée, mardi à la veille de France - Tunisie. Je ne sais pas qui dit quoi. J'ai échangé avec Karim après son départ, sa situation et le délai de rétablissement. Je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question. Je vous laisse ça, je ne vais pas commenter." Didier Deschamps en a dit peu. Mais suffisamment pour que l'on comprenne le fond de sa pensée.

