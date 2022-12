Avec cette équipe de France, le jeu du "qui réalise la meilleure Coupe du monde ?" n'a que peu d'intérêt. Un seul homme, Kylian Mbappé, peut prétendre à ce statut et jour après jour son nom reste sur toutes les lèvres, surtout celles de la presse anglaise, d'ailleurs. Mais s'il fallait chercher ses suivants, Adrien Rabiot aurait une sacrée candidature à présenter. Il se trouve que tout le monde voit que le "Duc" fait honneur à son rang au Qatar, du sélectionneur aux joueurs de l'équipe de France et même du côté des journalistes.

Ad

Je traverse une très bonne période footballistique, depuis plusieurs mois à la Juventus et là au Mondial, a d'emblée constaté Adrien Rabiot. Je dirais que ça vient aussi du fait que j'ai grandi, que j'ai mûri, que mon football a grandi aussi. C'est sans doute la meilleure période que j'ai eue dans ma carrière." , a d'emblée constaté Adrien Rabiot.." Excellent en ouverture face à l'Australie , encore primordial face à la Pologne en huitièmes de finale, l'ancien Parisien s'éclate. Et à la question de savoir si son excellent niveau souligné par les observateurs allait ou non le toucher, Rabiot joue l'honnêteté.

Coupe du monde Mbappé, leader à sa manière IL Y A 18 HEURES

Rabiot ne s'enflamme pas pour autant

"Un peu des deux, répond-il. J'essaye de rester concentré sur mon football, sur la compétition, de ne pas trop m'éparpiller. On sait que ça peut aller vite, d'un côté comme de l'autre. Je l'ai souvent vécu. Ça fait plaisir d'être reconnu mais comme je l'ai dit, il y a eu un moment où j'ai subi beaucoup de critiques, je n'ai pas été abattu pour autant. A l'inverse, je ne vais pas m'enflammer mais ça fait quand même plaisir."

Adrien Rabiot, sans rechercher l'approbation et sans d'ailleurs s'en donner l'air, est et sera toujours un joueur qui écoutera ce qu'on dit de lui. Parce que ses jeunes années ont charrié beaucoup de choses. Que n'a-t-on pas dit ou écrit sur lui ? Qu'il avait du talent évidemment mais aussi qu'il était indolent, insolent même. La fin de son aventure parisienne, sa mise à l'écart, l'épisode des réservistes du Mondial 2018, autant de moments qui ont brouillé son image.

Tchouaméni décevant ? "Non, mais il est en-dessous des attentes"

Il n'est aujourd'hui pas mécontent de la faire évoluer. Auprès de Didier Deschamps d'abord dont il ne savait pas trop à quoi s'attendre à son retour en sélection à la fin de l'été 2020. "On a appris à mieux se connaître, il me comprend mieux, il connaît mieux ma personnalité. On est beaucoup plus proche aujourd'hui", narre-t-il. Mais quant à savoir quelle reconnaissance le touchait le plus, entre celle du "coach", de ses partenaires ou des journalistes, Rabiot choisit la dernière.

On doit tous passer par la conférence de presse, presque tous...

"Celle de journalistes parce que vous êtes difficiles à convaincre, j'ai très souvent été critiqué. Parfois à tort selon moi, de ce côté-là c'est une belle reconnaissance. Parfois je n'ai pas toujours été d'accord avec ce que j'ai entendu sur la qualité de mon jeu, des prestations. Parfois j'ai trouvé ça sévère. C'est quelque chose qui me pousse aussi, j'essaye de mettre tout le monde d'accord de ce côté." Force est de constater qu'au Qatar, il y parvient brillamment.

Certes, Adrien Rabiot n'affichait pas le sourire constant d'un Ibrahima Konaté qui l'a précédé dans l'exercice de la conférence de presse de ce mercredi. Mais le "Duc" a changé, il s'est ouvert… et n'hésite pas à rire avec l'assistance.

"Je ne choisis pas de venir en conférence de presse, calme-t-il dans un rire. On doit quoiqu'il arrive tous passer par là, presque tous… (sourires). Je le fais avec plaisir, c'est bien de pouvoir échanger, d'être entendu. Je l'ai toujours dit et je le redis, ce n'est pas mon exercice favori mais je trouve qu'il y a une amélioration dans la relation entre vous et moi." A l'évidence, oui.

Coupe du monde Rabiot, plus que des raisons de l'aimer IL Y A 18 HEURES