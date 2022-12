Hugo Lloris : 5

Est-ce le fait d'égaler le record de sélections en équipe de France (142) qui l'a fragilisé en première période ? Entre des relances catastrophiques et une sortie complètement ratée face à Lewandowski (45e+1), on n'a pas reconnu le capitaine des Bleus. Il sort tout de même le réflexe qu'il faut devant Zielinski (39e).

Ad

En bref : Fébrile.

Coupe du monde 9 buts en Coupe du monde, Zidane dépassé : Mbappé, les chiffres dingues IL Y A 41 MINUTES

Jules Koundé : 5

Il n'est pas un latéral droit et ça se voit. En première période, la Pologne n'a cessé d'appuyer dans son couloir et Koundé a pris des vagues jusqu'à se faire submerger. En difficulté face à Bereszynski contre lequel il a manqué d'agressivité, le Barcelonais, souvent en retard, a rejoint les vestiaires en apnée. Mais il a eu le mérite de rectifier le tir et a tenu sa zone après la pause.

En bref : Il reste le point fragile de ce onze.

Remplacé par Axel Disasi (90e+3).

Raphaël Varane : 7

C'est le retour du patron. Varane a rassuré sur son état en éteignant complètement Robert Lewandowski à l'image de l'action du deuxième but français qui part d'un duel gagné par le Madrilène. Et que se serait-il passé sans son sauvetage sur sa ligne (39e) ? Il a retrouvé sa sérénité et ça change tout.

En bref… Une très bonne nouvelle.

Dayot Upamecano : 6,5

Toujours aussi serein, il dégage une force incroyable dans ses interventions même si son contrôle trop long a fait passer un léger frisson (19e). S'il a moins distribué le jeu, sa transversale merveilleuse pour Ousmane Dembélé (55e) rappelle la qualité de son pied droit. Il concède un penalty très sévère où sa responsabilité est franchement discutable.

En bref… La France a trouvé sa charnière.

Hugo Lloris et Dayot Upamecano (France) face à la Pologne Crédit: Getty Images

Théo Hernandez : 5,5

Si la France a autant souffert avant la pause, c'est aussi parce que le plus jeune des frères Hernandez a laissé des courants d'air dans son dos. Il a clairement manqué d'attention dans le marquage. Toujours généreux dans ses courses vers l'avant, il n'a pas connu la même réussite dans ses choix offensifs.

En bref : Brouillon.

Aurélien Tchouaméni : 6

Moins en vue que ses deux compères du milieu depuis le début du tournoi, le Madrilène fut, cette fois, bien plus influent ce dimanche. Métronome dès le coup d'envoi, il a attiré les ballons. Sa belle praline tendue et puissante (13e) a apporté de la variété aux Bleus. Des récupérations hautes, une jolie balle piquée pour une action chaude (20e) : Tchouaméni a retrouvé une influence des deux côtés du terrain. Mais son carton jaune (32e) l'a fait rentrer dans le rang et Didier Deschamps n'a pas pris de risque en le sortant très tôt des débats.

En bref… Il monte en puissance.

Remplacé par Youssouf Fofana (66e)

Adrien Rabiot : 8

Si plus personne ne parle des absences de N'Golo Kanté et de Paul Pogba, c'est d'abord parce qu'Adrien Rabiot est partout depuis le début de cette Coupe du monde. Ce dimanche encore, il a colmaté, compensé, fait la pluie et surtout le beau temps au milieu avec un engagement de tous les instants. Le Turinois n'a jamais hésité à dépasser ses fonctions quand le jeu le réclamait.

En bref… Dans une nouvelle dimension.

Adrien Rabiot (France), monstrueux face à la Pologne Crédit: Getty Images

Antoine Griezmann : 7

C'est comme s'il avait joué à ce poste toute sa vie. Il s'est d'abord distingué dans un vrai rôle de récupérateur voire de défenseur avec un contre décisif dans ses 16 mètres puis devant sa surface face à Zielinski (52e). Mais il a aussi toujours distribué dans le bon tempo et Griezmann est à la première relance, et quelle relance (!), sur le deuxième but des Bleus.

En bref… Il sait tout faire.

Antoine Griezmann s'est battu face à la Pologne Crédit: Getty Images

Ousmane Dembélé : 6,5

En jambe dès son premier ballon, on a senti que l'après-midi serait longue pour son garde du corps. Il n'a pas tout réussi mais a si souvent tenté qu'on lui pardonne son déchet. S'il n'a pas été constant, sa seconde période a mis le feu au côté gauche polonais et sa passe décisive, pleine de lucidité, pour Mbappé a enterré les espoirs adverses.

En bref… Quelle activité !

Remplacé par Kingsley Coman (75e)

Kylian Mbappé : 9

Décidément, les 8es de finale de Coupe du monde l'inspirent. Son doublé, de deux gigantesques mines sous la barre de Szczesny, ont définitivement scellé le sort d'un match qu'il a écrasé de sa classe. Qui d'autres peut envoyer deux tels missiles en toute décontraction ? Car c'est lui qui lance Olivier Giroud sur l'ouverture du score et crée le danger de la première à la dernière minute. Ce jeune homme est fait d'un autre bois. Il plane sur le monde.

En bref… Avec lui, il ne peut rien leur arriver.

Olivier Giroud : 7,5

Le Milanais a le sens du timing et a attendu le but le plus important de sa carrière en Bleu pour devenir seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Sa frappe, petit filet, est un modèle et a ouvert la voie des quarts. Pour le reste, s'il a démarré doucement, sa seconde période est un modèle de déviation et de prise d'espace. Son relais est parfait sur le but de Kylian Mbappé (75e) et on lui ôte un ciseau pour une faute imaginaire de Varane sur Szczesny.

En bref… Grand, très grand.

Remplacé par Marcus Thuram (75e), passeur décisif sur le dernier but bleu.

Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus grâce à son but contre la Pologne Crédit: Getty Images

Coupe du monde Un Giroud record, un Mbappé déchaîné et la France file en quarts IL Y A UNE HEURE