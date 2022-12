Coupe du monde

Quatre ans après un 8e de finale qui l'a fait naître aux yeux du monde, Kylian Mbappé a continué de le conquérir ce dimanche, toujours en 8e de finale. Encore un doublé supersonique pour celui qui s'affirme non plus comme le meilleur jeune du tournoi mais le meilleur joueur tout court. Le Parisien a fait basculer les trois matches qu'il a démarrés en marquant à chaque fois.

Il a inscrit cinq des 9 buts des Bleus et en a offert deux autres. "Après, c'est Kylian, avec la capacité qu'il a à résoudre bien des problèmes, et tant mieux pour nous", n'a pu que reconnaître Didier Deschamps. Le Parisien est aujourd'hui sur une autre planète. Il semble avoir droit de vie et de mort sur une équipe qui dépend de ses éclairs. Fragile derrière, cette équipe de France peut tout se permettre ou presque tant que sa star évolue à ces niveaux-là.

Les Bleus progressent-ils ? "Cette équipe a une marge"

Platini, Zidane, Mbappé…

"Kylian, on le dit, on le répète, difficile de trouver ses limites sur un match comme aujourd'hui, on l'a peut-être un peu moins vu en deuxième période, mais il met deux buts extraordinaires. C'est un atout majeur pour notre équipe", a constaté Hugo Lloris qui n'aime pourtant pas sortir les individus du collectif. Mais comment pourrait-il faire autrement ?

Jamais, depuis que Didier Deschamps a pris les rênes, les Bleus n'ont autant été dépendant d'un seul homme, même à l'Euro 2016 avec un Antoine Griezmann pourtant transcendé. A ce titre, Mbappé fait honneur à son numéro 10 et le destin des Bleus est entre ses pieds comme il fut en 2006 entre ceux de Zinédine Zidane ou entre 1982 et 1986 entre ceux de Michel Platini.

A 23 ans seulement, Mbappé s'inscrit dans cette légende-là, déjà. "En tant que sélectionneur, il n'y a aucune recette magique pour arrêter Mbappé, c'est un joueur fantastique et il nous a fait du tort aujourd'hui, a reconnu Czeslaw Michniewicz, le sélectionneur polonais. Il y a des grands joueurs comme Messi et Lewandowski, quelqu'un doit prendre la relève et Mbappé va le faire." "Pour moi, c'est le meilleur au monde actuellement, s'inquiète déjà Rio Ferdinand. L'idée de défendre sur lui me met mal à l'aise." L'Angleterre tremble déjà à l'idée d'affronter celui à qui tout réussit.

Transcendé par une mission qui l'inhibait en 2021

A l'Euro 2021, la mission qu'il s'était fixé l'a complètement écrasé. Un an plus tard, elle le transcende pour l'amener à un niveau rarement atteint. Même par lui. Voilà un an qu'il flotte au-dessus du commun des mortels en Ligue 1 et en Ligue des champions. Mais on ne peut pas faire scène plus prestigieuse que la Coupe du monde. Il avait pris rendez-vous pour cette fin d'année 2022 et la façon dont il l'honore le fait encore entrer dans une nouvelle dimension.

Kylian Mbappé (France) lors de son doublé face à la Pologne Crédit: Getty Images

En 2018, il était un génial lieutenant, il éclatait aux yeux du monde dans une forme de fraîcheur insouciante. Quatre ans plus tard, devenu incontestable général des champions du monde en titre, il impose son inéluctable loi. C'est au moins aussi spectaculaire mais c'est surtout diablement plus impressionnant. Car tout le monde sait mais personne ne peut rien faire contre lui. L'Australie, le Danemark et la Pologne ont été soufflés, éparpillés façon puzzle par le meilleur joueur de cette Coupe du monde. Il avait prévenu, il l'a fait. Et ça ne fait peut-être que commencer.

