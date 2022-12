L'époque où les footballeurs portaient bagues, boucles d'oreilles et autres bracelets est révolue depuis de nombreuses années. Enfin pas tout à fait si l'on regarde ce qu'il s'est passé en huitième de finale de la Coupe du monde entre la France et la Pologne . Jules Koundé s'est ainsi fait remarquer dimanche en débutant le match avec plusieurs colliers autour du cou, ce qui est interdit.

La loi 4 du football est claire : " Tout type de bijou (colliers, bagues, bracelets, boucles d’oreille, rubans de cuir ou de caoutchouc, etc.) est interdit et doit être ôté. Recouvrir les bijoux de ruban adhésif n’est pas autorisé." Ou encore : "Les joueurs doivent être inspectés avant le début du match, et les remplaçants avant d’entrer en jeu. Si un joueur porte ou utilise un objet ou un bijou non autorisé ou dangereux, l’arbitre doit ordonner au joueur :

- d’ôter l’article

- de quitter le terrain au prochain arrêt de jeu s’il ne peut pas ou ne veut pas s’exécuter"

Que risquait le défenseur du FC Barcelone ? "Un joueur refusant d’obtempérer ou remettant l’article doit être averti." Après 42 minutes de jeu, le joueur formé à Bordeaux a finalement dû se délester de ses bijoux, aidé par un membre du staff des Bleus. Et tout est rentré dans l'ordre.

