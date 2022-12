"C'est le pire entraîneur que j'ai eu dans la ma carrière." Angel Di Maria n'a pas oublié le fiasco de son passage à Manchester United et les relations orageuses avec son entraîneur de l'époque chez les Red Devils. L'ailier argentin, qui s'est exprimé sur le sujet pour le média Clarin, a eu droit à la réponse du technicien néerlandais jeudi en conférence de presse, à la veille du quart de finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et les Pays-Bas.

Van Gaal est d'abord apparu déçu par les propos d'ADM. Il a notamment souligné que le joueur n'était pas dans les meilleures conditions durant son passage éphémère à Manchester United, où il était arrivé en provenance du Real Madrid à l'été 2014 contre 60 millions d'euros. "C’est un très bon joueur de foot, et il avait des soucis personnels quand il était à Manchester, a expliqué le sélectionneur des Pays-Bas. Il a dit que je suis le pire entraineur qu’il ait connu. C’est triste qu’il ait dit ça, c’est la première fois que j’entends une telle chose."

"Parfois, on se trompe"

L'entraîneur, âgé de 71 ans, a ensuite pris l'exemple de Memphis Depay, présent à ses côtés durant cette conférence de presse, pour répondre aux critiques de Di Maria. "Un coach doit prendre des décisions, a-t-il rappelé. Ici à mes côtés j’ai un joueur avec qui j’ai eu des problèmes, mon Memphis, mais maintenant on s’embrasse, on s’embrasse sur la bouche même s’il faut, non tu ne veux pas Memphis !".

L'ancien Lyonnais n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire à la déclaration de Van Gaal. Il sera l'un des atouts d'une sélection dont il est devenu l'un des joueurs majeurs après des relations parfois tendues avec son entraîneur. "Je ne l’avais pas aligné dans cette demi-finale de 2014 (contre l’Argentine, NDLR) et parfois on prend des décisions difficiles, ou on se trompe", a ainsi reconnu le sélectionneur néerlandais. Depay aura-t-il un baiser de son sélectionneur s'il marque contre l'Argentine de Di Maria ? Réponse vendredi.

