c'est encore plus beau" -, mais en manque de rythme. Avant le match entre les Bleus et l'Australie, le mardi 22 novembre au Qatar, il n'aura joué que 26 minutes en compétition officielle, en l'espace d'un mois. D'où une légère inquiétude, minimisée ce dimanche lors de l'émission Téléfoot par l'attaquant du Real Madrid. Un Ballon d'Or à court de compétition. Karim Benzema s'apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde avec l'équipe de France , auréolé du statut de meilleur joueur du monde - "" -, mais en manque de rythme. Avant le match entre les Bleus et l'Australie, le mardi 22 novembre au Qatar, il n'aura joué que 26 minutes en compétition officielle, en l'espace d'un mois. D'où une légère inquiétude, minimisée ce dimanche lors de l'émission Téléfoot par l'attaquant du Real Madrid.

J'ai pris soin de moi, je serai apte." Rencontré vendredi à Lyon par nos confrères de TF1, il parle de "gênes", de "quelques petites douleurs, un peu partout", et non de blessure : "Quand tu peux jouer, mais pas être à 100%... et quand j'entre sur le terrain, je veux être à 100%." Les Bleus pourront pleinement compter sur lui, dès la première rencontre J'ai bien travaillé physiquement (…) Il n'y a pas de souci." Benzema assume à demi-mot avoir manqué des matches par précaution : "." Rencontré vendredi à Lyon par nos confrères de TF1, il parle de "", de "", et non de blessure : "." Les Bleus pourront pleinement compter sur lui, dès la première rencontre de la phase de groupes : "(…)."

"Pressé que cela commence", Karim Benzema est aussi serein. Malgré les forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté, qui fragilisent son entrejeu, la sélection de Didier Deschamps s'avance en favorite du Mondial à ses yeux, au même titre que le Brésil, l'Argentine et l'Espagne. Il comprend que les supporters tricolores n'attendent rien d'autre qu'un deuxième sacre de rang (le premier, pour lui) : "Tous les Français pensent la même chose : sur le papier, on est les meilleurs. On ne doit pas se cacher, on a tellement de talent dans cette équipe."

Benzema ajoute, avec une prudence et un réalisme de vigueur : "Le football, c'est toujours pareil. C'est onze contre onze sur un terrain de foot. Il va falloir prendre nos adversaires (Australie, Danemark, Tunisie, NDLR) avec ambition, les respecter et tout faire pour gagner nos trois matches." Son credo : ne surtout pas jouer petit bras, se voir comme l'équipe à battre sans tomber dans l'excès de confiance : "Sur le terrain, il faut montrer qu'on est les favoris et qu'on a envie de gagner." Pas si simple… surtout avec, en prime, la pression inhérente à l'étiquette "Ballon d'Or" ?

"Je ne voulais pas arrêter le foot avant d'avoir gagné le Ballon d'Or", déclare l'avant-centre de 34 ans, au sujet d'une sorte de consécration, en soi, qu'il décorrèle de la suite. "Je ne me dis pas : 'Je vais participer à la Coupe du monde, il faut que je la gagne, parce que je ne joue pas tout seul'", balaye-t-il ainsi, concernant l'opportunité de décrocher dans un si court laps de temps la plus grande distinction individuelle et son pendant collectif. "Plus on va se rapprocher (du trophée), plus on se dira : 'Il faut gagner'", glisse tout de même Benzema en guise de conclusion.

