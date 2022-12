Coupe du monde

Le jeu : Trois transitions, trois buts

Il y eut match pendant quarante minutes. Le frisson d'un possible coup, les occasions pour y croire encore un peu plus et l'impression que le Sénégal était dans le ton. Et puis… Sur deux actions presque similaires, les Three Lions ont ruiné les espoirs adverses

Dans leur 4-3-3 pas si solide mais rudement efficace, les Anglais ont piqué en contre d'abord, sur un mouvement collectif magnifique initié par Foden, prolongé par Kane puis Bellingham et terminé après par Henderson (1-0, 39e). Juste avant la pause, nouveau raid anglais, les mêmes artistes ou presque pour la même sanction (2-0, 45e). Cerise sur le gâteau : un dernier but par Saka, toujours avec Kane et Foden à la baguette (3-0, 57e). L'histoire retiendra que les Africains ont inquiété Pickford et compagnie avant de payer cher une certaine naïveté défensive.

Les joueurs : Kane - Foden - Bellingham, trio de rêve

Les statistiques noteront l'ouverture de son compteur dans ce Mondial, alors qu'il avait plané sur le classement des buteurs en Russie. Mais Harry Kane est bien plus qu'un simple buteur. Ce sont ses décrochages qui ont permis les deux autres buts anglais, avec un sens du jeu délicieux. L'adjectif correspond aussi très bien aux pépites Phil Foden et Jude Bellingham, soyeux et décisifs.

Pour le reste, Jordan Pickford a sorti une parade digne de sa campagne 2018 tandis qu'Harry Maguire a alterné le bon et l'inquiétant, comme souvent. Côté sénégalais, la charnière Koulibaly-Diallo a franchement souffert tandis que Boulaye Dia a manqué un but qui aurait pu tout changer (31e).

Jude Bellingham a brillé avec l'Angletere face au Sénégal Crédit: Getty Images

Le facteur X : L'absence de Sterling

Les absents ont-ils toujours tort ? Le pauvre Raheem Sterling l'apprendra peut-être à son corps défendant. L'attaquant de Chelsea, forfait de dernière minute pour raisons personnelles, a laissé son couloir à un Phil Foden qui a marqué de gros points. Dans le 4-3-3 de Southgate, surtout face à un couloir droit français encore incertain, l'ailier de Manchester City ressemble à une évidence. Et à une sacrée menace.

La photo

Vous avez aimé le gros câlin entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé contre la Pologne ? Celui, très viril, entre Bellingham et Henderson vaut aussi le détour.

Jordan Henderson et Jude Bellingham Crédit: Getty Images

La stat : 9/10

La même histoire se répète. Ce dimanche, une équipe africaine a perdu en match à élimination directe face à une équipe européenne. Pour la 9e fois en 10 rencontres. L'espoir d'une demi-finale africaine ne repose plus que sur les épaules des Marocains.

La décla : Phil Foden

L'équipe de France ressemble à l'équipe la plus forte de ce Mondial jusqu'à maintenant.

La question : Qu'ont appris les Bleus de ce match ?

Finalement, pas grand-chose si ce n'est que ces Anglais seront redoutables. Contrairement à 2021 où leur assise défensive avec un back three imprenable leur avait offert une capacité importante à anesthésier les matches, cette équipe anglaise vit par ses talents presque solaires, à l'image de Jude Bellingham au milieu. Résultat : ces Three Lions sont moins sereins derrière mais plus dangereux devant. Comme un miroir des Bleus.

La troupe de Didier Deschamps connaît la recette pour s'éviter une mauvaise surprise : limiter l'influence d'Harry Kane dans ses décrochages, ne pas laisser les latéraux trop seuls face aux menaces Saka et Foden et empêcher Bellingham de casser les lignes par ses accélérations dévastatrices. Il faudra aussi se montrer clinique puisque l'Angleterre concède peu (3e clean sheet dans ce Mondial) et que Pickford sauve beaucoup. Un crunch en quart de finale de Coupe du monde, c'est inédit . Mais c'est sacrément alléchant.

Pologne 2022 ou Argentine 2018 : quel est le plus beau chef d'oeuvre de Mbappé en 8e de finale ?

