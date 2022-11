Coupe du monde

La Belgique est entrée dans le Mondial 2022 par la petite porte. Opposés à une séduisante équipe du Canada, qui méritait bien mieux, les Diables Rouges n’ont pas du tout convaincu. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de l’emporter, s’en remettant aux exploits de Thibaut Courtois, qui a notamment stoppé un penalty, et à un but contre le cours du jeu de Michy Batshuayi. Malgré sa terne prestation, la Belgique est déjà en ballotage favorable dans son groupe F, grâce au nul entre la Croatie et le Maroc. La bonne affaire, donc.

