C'est un étonnant constat, à la marge, devenu une petite musique quadriennale. Avec un dernier carré composé de la Croatie, de l'Argentine, du Maroc et de la France, l'Inter Milan et le Bayern Munich sont d'ores et déjà certains d'être représentés en finale de la Coupe du monde. Et ce, qu'importe le résultat des demi-finales.

En effet, deux joueurs du club italien s'affronteront lors de la première demie, programmée mardi (20h00), entre la Croatie et l'Argentine. Il s'agit du milieu Marcelo Brozovic et de l'attaquant Lautaro Martinez.

Le Bayern est dans une situation similaire puisque, en plus de son contingent français (Pavard, Upamecano, Coman), le champion d'Allemagne dispose également d'un international marocain dans son effectif, à savoir Noussair Mazraoui. Le latéral, blessé, n'a pas disputé le quart de finale remporté face au Portugal mais pourrait faire son retour mercredi (20h00) pour le choc face aux Bleus

Malgré l'absence de l'Italie et les désillusions de l'Allemagne, la tradition perdure

Grâce à cette conjoncture, le club bavarois et l'Inter vont donc étendre une tradition qui dure depuis… 1982. Depuis le Mondial espagnol, les deux géants européens ont toujours placé au moins un homme chacun, dans la même équipe ou non, en finale de la plus prestigieuse des compétitions internationales. Ce n'était absolument pas une anomalie cette année-là, puisque l'Italie avait alors affronté l'Allemagne de l'Ouest pour le titre.

Depuis, les nombreuses présences de ces deux nations en finale (1982, 1994, 2006 pour la Squadra et 1986, 1990, 2002, 2014 pour l'Allemagne) ont, certes, bien aidé à entretenir cette habitude. L'arrêt Bosman (1995) également.

Mais cette drôle de marque résiste, aussi, aux vents contraires. En 2018 comme en 2022, l'Italie a manqué le rendez-vous et l'Allemagne n'a pas passé la phase de groupes. Rien ne semble donc pouvoir arrêter cette tradition qui dure maintenant depuis 40 ans.

Les représentants du Bayern Munich et de l'Inter en finale de Coupe du monde

RFA - Italie 1982

Pour le Bayern : Breitner, Dremmler, Rummenigge

: Breitner, Dremmler, Rummenigge Pour l'Inter : Berdon, Bergomi, Marini, Oriali, Altobelli

RFA - Argentine 1986

Pour le Bayern : Augenthaler, Eder, Hoeness, Matthaüs

: Augenthaler, Eder, Hoeness, Matthaüs Pour l'Inter : Rummenigge

Allemagne - Argentine 1990

Pour le Bayern : Aumann, Reuter, Kohler, Augenthaler, Pflügler, Thon

: Aumann, Reuter, Kohler, Augenthaler, Pflügler, Thon Pour l'Inter : Brehme, Matthäus, Klinsmann

Brésil - Italie 1994

Pour le Bayern : Jorginho

: Jorginho Pour l'Inter : Berti

France - Brésil 1998

Pour le Bayern : Lizarazu

: Lizarazu Pour l'Inter : Djorkaeff, Ronaldo

Brésil - Allemagne 2002

Pour le Bayern : Kahn, Linke, Jeremies, Jancker

: Kahn, Linke, Jeremies, Jancker Pour l'Inter : Ronaldo

France - Italie 2006

Pour le Bayern : Sagnol

: Sagnol Pour l'Inter : Materazzi

Pays-Bas - Espagne 2010

Pour le Bayern : Van Bommel, Robben

: Van Bommel, Robben Pour l'Inter : Sneijder

Allemagne - Argentine 2014

Pour le Bayern : Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Müller, Kroos, Götze

: Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Müller, Kroos, Götze Pour l'Inter : Campagnaro, Alvarez, Palacio

France - Croatie 2018

Pour le Bayern : Tolisso

: Tolisso Pour l'Inter : Perisic, Brozovic

Argentine ou Croatie - France ou Maroc 2022

Pour le Bayern : Pavard, Upamecano, Coman ou Mazraoui

: Pavard, Upamecano, Coman ou Mazraoui Pour l'Inter : Martinez ou Brozovic

