En Italie, il y a des choses sacrées. La recette de la carbonara, par exemple, et inutile de vous préciser qu'elle ne comprend ni crème, ni lardons. Ou encore les milles façons de garnir une pizza, mais certainement pas avec de l'ananas et autres fantaisies presque blasphématoires. Sans parler de la longueur du café, ristretto, toujours. Côté foot, même topo. Chaque tifoso a son club de cœur, évidemment, mais toujours une place dedans pour la Nazionale. Il suffit de voir, et vous le savez, comment chaque Italien s'époumone au moment de chanter le traditionnel "Fratelli d'Italia".

Pour nous, originaires de la Botte, il n'y a pas plus bel hymne au monde. Oui mais voilà, le chanter à un Mondial n'est plus permis. Après 2018, 2022. Merci les gars. La dernière fois, c'était en 2014, quand même... Alors comment faire quand sa sélection n'est pas qualifiée à une Coupe du Monde ? En trouver - provisoirement - une autre, oui. Les Italiens en auraient presque l'habitude. La première fois, la thèse de l'accident de parcours pouvait tenir la route. En Russie, ils n'avaient donc pas pris la peine de prêter leur cœur à une sélection. Mais après la deuxième, le fusil a changé d'épaule. Eux aussi voulaient participer à la fête, même par procuration. Il ne restait donc plus qu'à trouver quel pays "supporter" au Qatar. Comme un prêt d'un mois sans option d'achat.

L'Argentine, Maradona...

Quelle sélection allez-vous supporter durant la Coupe du monde 2022 ?". Le tout auprès de 1037 personnes déclarant suivre le football et résidant en Italie. Face à ce dilemme crucial pour n'importe quel tifoso, c'est la société italienne IZI qui a décidé d'aller au front. Et de poser LA question fatidique : "". Le tout auprès de 1037 personnes déclarant suivre le football et résidant en Italie.

En tête, et plutôt largement, l'Argentine de Lionel Messi, qui joue sa qualification en huitièmes de finale ce mercredi face à la Pologne (20h00). Elle atteint ainsi pas moins de 22,4% des préférences. Alors comment expliquer ce plébiscite ? "Cela remonte aux années 90 et à l'époque de Maradona, répond le journaliste du Corriere dello Sport Antonio Vitiello. C'est surtout le cas pour le sud de l'Italie. Par exemple, à Naples, tout le monde supporte l'Albiceleste en raison de l'amour pour Diego." Les récentes commémorations pour les deux ans de sa disparition vont dans ce sens. Dans la ville de Vésuve, personne n'a oublié El Pibe de Oro.

"Pour l'Argentine, disons que l'influence de Maradona est toujours présente surtout dans le sud de la Campanie, témoigne le journaliste Alfonso Avagliano, qui suit de près la Salernitana, l'autre club de la région après Naples. De plus, l'Argentine vit le football avec une passion similaire à l'Italie et reste une terre où beaucoup de personnes ont des origines italiennes, des petits-enfants aux arrières petits-enfants d'immigrés. Je pense que cette sympathie dérive de tout ça."

Le portrait de Maradona, à Naples Crédit: Getty Images

L'Italie et l'Argentine sont d'ailleurs souvent qualifiées de deux nations "cousines" où l'on parle la même langue : celle du football. "Un Argentin, c'est un Italien qui parle espagnol", aimait raconter l'écrivain local Jorge Luis Borges. "On suit l'Argentine avec affection et attention, pas encore avec une grande passion, témoigne Mirko, tifoso napolitain et habitant de la ville. Peut-être que cela va grandir au fil de la compétition... On a plus la tête au Napoli (1er du championnat) et la reprise en janvier, en espérant ne pas avoir trop de blessés. S'il y avait l'Italie et l'Argentine au Mondial ? Je pense que ce serait du 70-30."

Il poursuit. "Ceux qui supportent l'Albiceleste sont convaincus que le système italien ne veut pas faire gagner le Napoli. C'est donc un choix anti-système assez fort. En mars prochain, il y aura un Italie-Angleterre ici valable pour les qualifications de l'Euro 2024. Si le Napoli est arbitré de manière juste d'ici là, il y aura beaucoup de passion. Mais si le club se fait voler, ce sera un match très difficile pour la Nazionale. En cas de victoire du scudetto, ce sera du 80-20 en faveur de la Nazionale. Mais si on le perd, cela pourrait être du 60-40, au minimum."

Et la France dans tout ça ?

Derrière l'Albiceleste, l'Espagne (2eme, 14,7%) de Luis Enrique et le Brésil (3eme, 8%) de Tite. Pour trouver les Bleus de Didier Deschamps, il faut descendre à la sixième position (3,8%), derrière l'Angleterre (5,9%) et le Portugal (4%). Pas top, mais pas mal non plus quand on connaît la rivalité historique entre les deux sélections. De 1982 à 1998, de 2000 à 2006. Et tant d'autres. Au final, le Français est toujours le premier à chambrer son "cousin" transalpin, qui vient de manquer deux Coupes du monde de suite. Inévitable mais bon enfant.

"La France a même gagné en popularité parce que beaucoup de ses joueurs militent en Serie A, nuance Antonio Vitiello, basé à Milan. Les supporters de l'AC Milan supportent les Bleus car il y a Théo Hernandez et Olivier Giroud, ceux de la Juve regardent de près Adrien Rabiot." Pour mieux comprendre, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour lire les messages euphoriques des supporters milanais après le doublé de leur attaquant face à l'Australie lors du premier match. Des Italiens qui célèbrent les buts des Français, qui l'eût cru ?

La France est en effet le premier pays étranger représenté dans le championnat italien avec 32 joueurs, devant le Brésil (23) et l'Argentine (21). "Pour moi, plus que la nation, les Italiens supportent les joueurs qui jouent dans leur club, estime Antonio Vitiello. Après, il faut dire que la France joue un beau football et reste très forte. En toute objectivité, elle mérite d'avancer dans ce Mondial." Tout comme certains supporters et observateurs français en 2021 lorsque l'Italie a remporté l'Euro, on sait aussi reconnaître, dans la Botte, le mérite de l'adversaire quand il gagne.

Inutile de se mentir : le fait que les deux pays ne se soient pas affrontés dans une grande compétition depuis 2012 favorise clairement ce processus de paix... à durée déterminée. "On continue de supporter contre la France, à Naples et comme plus ou moins partout en Italie", prévient Mirko. Au final, dans ce sondage national, les Italiens déclarant ne supporter aucune équipe durant ce Mondial sont quand même nombreux (20,1%). Comme la "Mamma" reste la "Mamma", la Nazionale reste la Nazionale.

Le classement des équipes "supportées" par les Italiens :

1) Argentine : 22,4%

2) Espagne : 14,7%

3) Brésil : 8%

4) Angleterre : 5,9%

5) Portugal : 4%

6 ) France : 3,8%

7) Allemagne : 3,6%

8) Belgique : 2,6%

9) Croatie : 2%

10) Japon : 2%

Autres équipes : 5,7%

Aucune équipe : 20,1%

Olivier Giroud lors de la Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

