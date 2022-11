Le Portugal imite la France et le Brésil. Comme les champions du monde en titre et à l’instar de la formation de Tite, l’équipe de Cristiano Ronaldo s’est qualifiée pour les huitièmes de finale à la faveur d’une deuxième victoire en deux matches. Après le Ghana, c’est l’Uruguay, leur bourreau il y a 4 ans en 8e, que les Lusitaniens ont réussi à faire craquer, ce lundi soir (2-0). La Celeste, au bord de l’élimination dans le groupe H, aura une finale à jouer face aux Black Stars, vendredi (16h).

Ad

C’est bien lui, l’homme providentiel du Portugal en ce début de Mondial. Déjà double passeur décisif lors de l’entrée en lice des champions d’Europe 2016, Bruno Fernandes a encore montré la voie à ses coéquipiers pour les emmener jusqu'à la phase à élimination directe. Le résultat n’a rien d’illogique pour une Seleçao qui a montré un visage emballant en première période, avec un jeu collectif qui a régalé les spectateurs du Lusail Stadium.

Coupe du monde Un homme avec un drapeau arc-en-ciel sur la pelouse IL Y A 39 MINUTES

L’Uruguay s’est réveillée trop tard

Etouffant l’Uruguay, les joueurs de Fernando Santos se sont procuré de nombreuses situations de but (3e, 16e, 25e, 37e), mais ce sont bien les Sud-Américains qui ont été les plus proches d’ouvrir le score. Après une percée splendide, plein axe, Rodrigo Bentancur a finalement buté sur Diogo Costa (32e). Une rare éclaircie pour Edinson Cavani et les siens, longtemps inexistants offensivement.

Coupe du monde Il a fait trembler son pays : Diogo Costa, du phénomène à la boulette IL Y A UN JOUR