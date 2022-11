Jusqu'ici, le Sénégal était un outsider en péril. Le forfait de son leader Sadio Mané avant même le début de la Coupe du monde et un premier match plutôt décevant face aux Pays-Bas (2-0) avaient franchement obscurci le ciel d'une sélection que l'on imaginait sur sa lancée, quelques mois seulement après s'être élevée sur le toit de l'Afrique. Dos au mur avant leur match décisif face à l'Équateur, ce mardi, les hommes d'Aliou Cissé ont, cette fois, bel et bien retrouvé de l'allure en dominant l'une des bonnes surprises de ce début de tournoi (2-1).

Pour les Lions de la Teranga, cette troisième rencontre avait pourtant tout du traquenard. En considérant que le Qatar ne ferait pas de miracle face aux Pays-Bas, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly étaient dans l'obligation de s'imposer pour passer devant la Tri. C'était tout sauf un cadeau face à une équipe comptant parmi les plus impressionnantes sur le plan physique dans ce tournoi, et prête pour le combat. Alors les champions d'Afrique ont eux aussi relevé le curseur.

Le Sénégal galvanisé par l'enjeu

Épatants dans l'agressivité et dans l'impact, très tranchants offensivement, les Sénégalais ont complètement pris de court les hommes de Gustavo Alfaro. "Nous savions que ça allait être compliqué face à cette très grosse équipe, a confié Pape Gueye au micro de beIN SPORTS, après la rencontre. Nous savions aussi qu'ils chercheraient le nul…". Mais le Sénégal avait les atouts pour éviter le piège. Encore fallait-il tous les mettre en jeu.

Avec des cadres au niveau, à commencer par le capitaine et second buteur Kalidou Koulibaly, un entrejeu dominant et des ailiers remuants, le Sénégal a su faire déjouer la machine équatorienne. "On a de très bons joueurs, de très bons jeunes, a renchéri le milieu de terrain marseillais. On est bien entourés et on bosse bien avec le staff. On s'entend bien et ça se voit sur le terrain."

Sorti des poules pour la deuxième fois de son histoire, vingt ans après l'épopée de la génération El-Hadji Diouf, le Sénégal peut maintenant avancer avec ses certitudes. "C'est une génération de qualité, qui a énormément de caractère, a confié Aliou Cissé au micro de beIN. Elle est ambitieuse, patriote, se bat pour ce maillot et le respecte." Il faut évidemment bien plus que du talent pour viser haut en Coupe du monde et le football africain est bien placé pour le savoir.

Victoire dédiée à Sadio Mané

Ça tombe bien : les Lions de la Téranga dégagent bien plus qu'une simple force collective. Le parcours de 2002, la volonté d'honorer la mémoire de Bruno Metsu - l'un des mentors du sélectionneur - et de Papa Bouba Diop, décédé il y a deux ans jour pour jour, ont encore renforcé un groupe qui se connaît désormais par cœur. "On connaît nos forces", a souligné Pape Gueye. Et ces forces-là ne reposaient pas sur un seul homme.

L'absence de Sadio Mané, qui aurait pu être le coup de canif dans les ambitions sénégalaises, est en fait devenu une boussole. "Cette victoire-là, personnellement, j'aimerais aussi la dédier à un homme, a ajouté Aliou Cissé. Un homme qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour le pays mais qui, malheureusement, n'est pas là. C'est Sadio Mané."

