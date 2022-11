Coupe du monde

Tops

Gakpo, de plus en plus haut

Il était surveillé par les plus grands d'Europe. Il s'est réveillé aux yeux du monde. Brillant avec le PSV la saison dernière et auteur d'un début d'exercice canon (9 buts et 12 passes décisives en 14 matches de championnat), Cody Gakpo a justifié la confiance que Louis Van Gaal a placée en lui en débloquant la rencontre (84e) . Son appel, de la droite vers l'axe pour devancer Edouard Mendy de la tête, est parfait. Son talent pourrait faire des ravages durant ce Mondial. Sa complémentarité naissante avec Memphis Depay, aussi.

Le patron, c'est de Jong

Oubliez Virgil van Dijk. L'indiscutable leader de cette équipe n'est autre que Frenkie de Jong. Le joueur du FC Barcelone, dont le club catalan souhaitait se débarrasser l'été dernier, s'est occupé de tout alors que son équipe n'est pas véritablement parvenue à prendre le contrôle du jeu. Omniprésent - il a touché 80 ballons, meilleur total pour un Oranje - précieux à la récupération, le milieu de terrain a aussi et surtout délivré l'amour de centre qui a entraîné l'ouverture du score.

La prestation globale du Sénégal

Au tableau d'affichage, le Sénégal n'a pas rempli sa mission. Mais dans le jeu et surtout dans l'intensité, les Lions de la Téranga ont démontré qu'ils étaient capables de répondre présent et ce, malgré l'absence de leur leader Sadio Mané. Battus, les champions d'Afrique en titre auraient tort d'être abattus. S'ils parviennent à garder le même niveau de rigueur sur les plans physique et technique, les hommes d'Aliou Cissé peuvent encore envisager la suite sereinement, face au Qatar, avant une potentielle "finale" face à l'Équateur

Flops

Mendy doublement fautif

Si le Sénégal était considéré parmi les grands outsiders dans ce Mondial, c'est notamment parce qu'il avait un grand gardien et un grand attaquant. Problème, le grand attaquant est forfait et le grand gardien n'est plus tout à fait impérial. Repassé derrière Kepa Arrizabalaga dans la hiérarchie des portiers à Chelsea , Edouard Mendy n'a pas retrouvé son meilleur niveau en sélection. Coupable d'une sortie trop tardive sur l'ouverture du score de Gakpo, l'ancien Rennais n'a pas été irréprochable non plus sur le deuxième but néerlandais, en repoussant dans les pieds de Davy Klaassen, après une frappe de Memphis Depay qui manquait pourtant de puissance. Inquiétant.

La poisse continue pour le Sénégal

En l'absence de Sadio Mané, les Lions de la Téranga partaient déjà avec une sacrée force en moins. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation du champion d'Afrique ne s'est pas arrangée au fil de son match face aux Néerlandais. A l'heure de jeu, Abdou Diallo a dû céder sa place après un contact avec Denzel Dumfries, alors qu'il réalisait une prestation plus que correcte à gauche. Quelques minutes plus tard, Cheikhou Kouyaté est lui aussi sorti après ce qui ressemble à une déchirure à la cuisse. Le duo qu'il formait avec Idrissa Gueye dans l'entrejeu posait beaucoup de problèmes aux hommes de Louis van Gaal. Cruel.

