Coupe du monde

Le quotidien allemand évoque d'abord le fait qu'une partie du vestiaire reprocherait à Hansi Flick, l'ancien entraîneur du Bayern Munich (2019-2021), de favoriser les joueurs bavarois dans son onze de départ. Par exemple contre le Costa Rica (4-2), sept éléments du champion d'Allemagne en titre ont débuté la rencontre (contre respectivement cinq et six face au Japon puis l'Espagne). Kai Havertz, Ilkay Gündogan et Marc-André Ter Stegen auraient notamment regretté en interne le favoritisme pro-Bayern du sélectionneur selon Bild.

Des réserves de certains cadres du vestiaire sur la main posée sur la bouche

Pour leur entrée en lice contre le Japon (1-2), les Allemands ont frappé fort avant le coup d'envoi en posant leur main sur la bouche, en signe de protestation contre la FIFA qui ne souhaitait voir aucune sélection avec le brassard "One Love", symbole d'inclusion et de diversité. Bild nous apprend aussi que l'unanimité était loin d'être totale au sein du vestiaire avant l'exécution de ce geste, qui a fait le tour du monde.

Antonio Rüdiger et Ilkay Gündogan auraient notamment fait part de leur réserve lors des heures qui ont précédé la rencontre. Mais les leaders munichois Manuel Neuer et Leon Goretzka auraient insisté, emportant finalement l'adhésion du vestiaire. Après le match nul contre l'Espagne (1-1), le milieu de Manchester City avait fait part de son point de vue dans un entretien accordé à The Athletic. "Certains ont voulu montrer quelque chose. On a eu la discussion dans l'équipe et à la fin on a décidé que l'on ferait un geste contre la FIFA. Maintenant, honnêtement, mon point de vue est que la politique est terminée", lâchait-il.

Désormais le Qatar 2022 est déjà derrière eux. Place à l'Euro 2024. Et à une mini-révolution dans l'équipe d'Hansi Flick ?

