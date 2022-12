Coupe du monde

Comme à Wembley il y a 56 ans, l'Allemagne perd encore à la fin à cause d'une décision controversée, écrit le plus grand quotidien sportif allemand. Ce but est toujours l'un des plus grands scandales de l'histoire du football. Aujourd'hui, c'est définitivement la fin d'une grande nation du foot. Cette élimination prématurée constitue l'une des pires soirées de notre histoire. Quatre fois championne du monde, trois fois championne d'Europe, c'est désormais bien loin." , écrit le plus grand quotidien sportif allemand.."

un nain" à l'échelle sportive. "Le pire, c'est qu'il n'y a aucune amélioration en vue à deux ans de l'Euro en Allemagne. Cela ne peut pas continuer ainsi", tranche le célèbre magazine. Après l'élimination des coéquipiers de Thomas Müller, la presse allemande a listé les carences de la sélection. "Manque d'efficacité, mauvaises décisions d'entraîneur, carences structurelles : les échecs répétés sont le résultat d'échecs persistants à plusieurs niveaux. Mais les responsables sont têtus", souligne Kicker ne mâche pas non plus ses mots ce vendredi matin et compare la Mannschaft a "" à l'échelle sportive. "", tranche le célèbre magazine. Après l'élimination des coéquipiers de Thomas Müller, la presse allemande a listé les carences de la sélection. "", souligne Der Spiegel

Kicker cible lui aussi "la fédération allemande". "Elle fait naufrage à tous les étages, martèle le magazine. La responsabilité en incombe à un certain nombre d'acteurs majeurs, en commençant par le sélectionneur Hansi Flick jusqu'au directeur général Oliver Bierhoff en passant par Bernd Neuendorf, le président de la fédération." Même son de cloche du côté de Bild. "Il ne faut pas chercher trop loin pour dénicher les principaux coupables : la fédération, le sélectionneur et les internationaux, personne d'autre, cible le quotidien. Ce 1er décembre 2022 restera dans les annales et marque la fin d'une ère pour ce qui a si longtemps été une grande et fière nation de football".

Le Qatar, c'est fini pour Hansi Flick et ses hommes. Place à la révolution au sein du football allemand à dix-huit mois de son Euro ?

