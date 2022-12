Ce n'est qu'une péripétie à l'échelle de cette Coupe du monde. Et la FIFA n'a pas souhaité qu'elle grossisse plus que ça. En rejetant, tardivement et en catimini, la requête de l'équipe de France qui souhaitait comprendre pourquoi l'égalisation d'Antoine Griezmann face à la Tunisie avait été refusée, la fédération internationale n'a cependant pas satisfait la FFF. Parce que la décision, non-motivée, n'a pas eu l'effet escompté.

Invité à s'exprimer sur la question, Guy Stéphan a été déçu par les réponses apportées. "Ce dont a envie, c’est de comprendre, s'est-il justifié. On n’en veut pas à nos amis tunisiens, on en aurait fait de même contre d'autres équipes mais on a envie de comprendre."

Pour aller plus loin, le staff des Bleus s'est même rapproché d'hommes en noir. Juste pour savoir. "On a eu plusieurs arbitres au téléphone, a révélé Stéphan. Ceux-ci nous ont expliqué que si le jeu reprenait, on ne pouvait pas avoir recours au VAR. On n’a pas toutes les explications. On veut juste comprendre", a-t-il répété une nouvelle fois. Un souhait qui restera certainement vain.

