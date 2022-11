Kylian Mbappé envoie les Bleus en 8e de finale de la Coupe du monde au Qatar. Après sa victoire large face à l’Australie (4-1), l’équipe de France a réussi à enchaîner un deuxième succès de suite dans le groupe D face au Danemark, grâce à un doublé de l’attaquant du PSG, au terme d’une rencontre d’abord très aboutie, puis plus brouillonne (2-1). De quoi offrir un bon bol d’air aux champions du monde en titre, qui auront juste à sécuriser leur première place face à la Tunisie, mercredi (16h).

Les hommes de Didier Deschamps ont finalement pris leur revanche. On a assez ressassé, avant le match, les deux défaites concédées en Ligue des Nations cette année (2-1 puis 2-0), pour notifier que, cette fois, les affronts danois ont été lavés. Et qui d’autre que l’inévitable Mbappé, qui égalé Zinédine Zidane avec 31 buts en Bleu, pour obtenir ce succès primordial pour la suite de la compétition ?

Mbappé, Dembélé et Griezmann encore au rendez-vous

Le numéro 10 tricolore n’a pas été le seul à briller dans ce match, au contraire. Dans un 4-2-3-1 avec 3 changements dans le onze de départ, tous en défense (Theo Hernandez, Raphael Varane et Jules Koundé bien titulaire en tant que latéral droit), le sélectionneur français a d’abord pu savourer la première période de sa troupe, appliquée et très solide défensivement, et encore portée par les dribbles déroutants d’Ousmane Dembélé côté droit.

Alors qu’Olivier Giroud n’a cette fois pas réussi à profiter des bonnes situations tricolores (21e, 30e, 37e, 40e) pour dépasser Thierry Henry et devenir le seul meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Mbappé a d’abord beaucoup raté. Et c’est plutôt Antoine Griezmann, précieux tant offensivement qu’à la récupération du ballon, qui s’est signalé.

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé après le deuxième but Crédit: Getty Images

Mbappé (déjà) meilleur buteur du Mondial

On n’oubliera pas de noter que les vainqueurs de la Ligue des Nations 2021 ont flanché au retour des vestiaires, moins en rythme et plus contestés par des Danois qui sont montés en puissance en seconde période. Il a suffi d’une fulgurance côté gauche, et d’une belle combinaison entre Hernandez et Mbappé pour que la France prenne l’avantage (1-0, 61e).

Mais, sur corner, Andreas Christensen a profité d’une déviation de l’ancien Lyonnais Joachim Andersen pour ramener les siens à hauteur (1-1, 68e). Hugo Lloris a dû s’employer ensuite (73e), avant que, d’une offrande du pied gauche, Griezmann ne dépose le ballon sur la cuisse droite de Mbappé qui, à bout portant, a offert la victoire aux Bleus (2-1, 86e). De quoi, déjà, apparaître au sommet du classement des buteurs de ce Mondial, avec Enner Valencia.

Si, sur le plan du jeu, tout n’est pas encore parfait, les Tricolore font carton plein et brisent la fameuse malédiction du tenant du titre (voir tweet). Place désormais au fameux "match des coiffeurs", contre les Aigles de Carthage, dans 4 jours.

