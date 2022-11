Coupe du monde

Elle revient de loin. Mais est désormais lancée. Ce mercredi, au terme d'une victoire convaincante face à une Pologne franchement limitée (2-0), l'Argentine a composté son ticket pour les 8es de finale, tout en validant une première place bien plus tranquillisante. Résultat : l'Albiceleste défiera l'Australie et se retrouve dans le même tableau que les Pays-Bas et les Etats-Unis. Le spectre de la France et du remake de 2018 éloignés, c'est avec envie et détermination que cette équipe entend entamer ce tableau final.

Après être passée près du gouffre, l'Argentine a redécouvert ses racines et son ADN. "Je crois qu'on a enfin trouvé qui on était, a confirmé Lionel Messi après coup. C'est vrai qu'on se cherchait. Le succès face au Mexique nous a offert de la tranquillité et face à la Pologne, on a réussi à se recentrer sur nous-même, à simplement penser à la victoire. On a toujours joué de cette façon sous Scaloni et, aujourd'hui, on a retrouvé ça".

"Des trois matches qu'on a joués au Mondial, je crois que c'est le meilleur", a complété Nicolas Tagliafico, entré en jeu. Une réussite encore plus appréciable pour les Argentins car ce match, ils auraient pu le lâcher. Le penalty, inexistant, obtenu par Messi a finalement été arrêté de main de maître par Wojciech Szczęsny. Mais les Argentins n'ont pas paniqué, reprenant leur domination sans partage, presque comme si de rien n'était.

Lionel Messi célèbre la victoire face à la Pologne Crédit: Getty Images

"On n'est favori de rien"

"Avec les gars, on s'était dit que ça allait nous mettre un coup sur la tête, ça allait être dur, mais par chance, on s'est relevé vite, et maintenant on doit continuer ainsi", a souri Thiago Almada en zone mixte. "Ça nous donne beaucoup de confiance pour la suite. Malgré le penalty raté, on est toujours restés positifs, on était calmes", a expliqué Alexis Mac Allister, auteur de l'ouverture du score.

Alors, forcément, au pays, l'heure est à l'euphorie. Que s'est évertué à calmer d'entrée Lionel Scaloni. "On n'est candidat à rien, on est favori de rien. On est une équipe qui va se battre mais il ne faut pas croire qu'on va être champions du monde parce qu'on a gagné ce soir", a-t-il soufflé. "Maintenant, c'est un nouveau Mondial qui débute", a ajouté Messi, qui se méfie malgré tout de l'Australie.

"On doit se préparer comme d'habitude, a-t-il avancé. On sait que ça sera un match très compliqué, encore une fois. Ce Mondial est très homogène, on a payé pour s'en rendre compte. Maintenant, il faut se reposer et espérer qu'on puisse jouer comme ce mercredi". Il n'est pas le seul à l'espérer…

