Coupe du monde

J'ai lu dans les médias néerlandais que c'était pétillant, mais ce n'est qu'une équipe de contre. La Corée du Sud n'a fait qu'attaquer", a lâché le technicien de 71 ans. La prestation quasi-parfaite du Brésil face à la Corée du Sud (4-1) lundi soir a été reconnue par la planète football. Mais la Seleção n'a pas fait l'unanimité. Car mardi en conférence de presse, Louis Van Gaal a minimisé la performance collective des hommes de Tite. "", a lâché le technicien de 71 ans.

Avant de penser au Brésil (ndlr : opposé à la Croatie en quarts), qui pourrait être son adversaire en demi-finale en cas de victoire contre l'Argentine vendredi soir, Louis Van Gaal devra trouver une solution pour contenir Lionel Messi, auteur de trois buts depuis le coup d'envoi du Mondial. "C'est bien sûr le joueur le plus dangereux, c'est celui qui arrive à se créer le plus d'occasions, a-t-il souligné. Mais d'un autre côté, il n'est pas toujours très impliqué quand l'adversaire a la possession du ballon. C'est peut-être aussi notre chance."

Pour sa part, Nathan Aké, le défenseur international néerlandais de Manchester City, a estimé que la rencontre face aux Argentins "ne sera pas facile". "Et à part Lionel Messi, il y a d'autres joueurs dont il faudra nous préoccuper, a-t-il poursuivi. Je pense que le collectif est l'une de nos forces depuis le début du tournoi. Peut-être qu'on n'a pas les plus grands talents individuels au monde mais nous sommes très forts en tant qu'équipe." L'Argentine et le Brésil sont prévenus.

