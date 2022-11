Neymar donne des nouvelles de sa blessure à la cheville . Blessé lors de l'entrée de la Seleçao en Coupe du monde contre la Serbie jeudi (2-0), le numéro 10 brésilien a publié quatre clichés sur son compte Instagram montrant l'évolution de sa blessure. On peut notamment apercevoir sur deux d'entre elles un hématome encore imposant.

Deux clichés peu rassurants contrebalancés par deux photos à la teinte plus optimiste. Le meneur de jeu brésilien y est observé en pleine séance de récupération tout en communiquant son envie d'être disponible le plus tôt possible, idéalement pour les huitièmes, à condition que le Brésil s'y qualifie. De quoi rassurer tout un pays suspendu au processus de guérison du génie auriverde.

