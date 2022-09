Vous l'attendiez ? Le voilà ! Ce vendredi matin, Nike, l'équipementier de l'équipe de France, a officiellement dévoilé le nouveau maillot des Bleus pour le prochain Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Pour le "domicile", simple et épuré, c'est un retour au classique : maillot bleu, short blanc et bas rouges. De quoi rappeler la tunique de 2012, le col Mao en moins.

Le maillot blanc que porteront Kylian Mbappé et ses coéquipiers à la Coupe du monde a également été dévoilé. Il est original avec des imprimés historiques en filigrane, et accompagné d'un short bleu ciel.

"La collection française est une fusion du patrimoine et de l'avenir du pays, indique Nike dans son communiqué. Le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier du kit domicile représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés. Le graphisme du kit Away, inspiré de la toile de Jouy française, est composé d'images emblématiques de la France et des Bleus comme le coq, les plantes, l'Arc de Triomphe et Clairefontaine."

