Coupe du monde

L'objectif est atteint." Noël Le Graët n'avait pas attendu le duel face à l'Angleterre en quarts de finale pour se prononcer sur l'avenir de Didier Deschamps. "Je vais être honnête : mon souhait, c'est que Didier reste, avait lâché "NLG" dans les colonnes du Figaro. Qui voulez-vous trouver de mieux ?" Alors forcément, le quart remporté par les Bleus n'a fait que renforcer son désir. "L'équipe est aujourd'hui sereine. On a la chance d'avoir un bon coach, un bon staff. Il n'y a pas de dérapage. Les joueurs ont besoin d'être rassurés et on a autour d'eux une équipe de responsables de grande qualité", a salué le président de la 3F dans un entretien accordé à la chaîne L'Equipe.

Sous contrat jusqu'au 31 décembre 2022, Didier Deschamps a donc désormais la main sur son avenir. En toute logique étant donné le parcours des champions du monde, qui sont encore en lice pour conserver leur couronne planétaire malgré les forfaits en pagaille. "Didier Deschamps n'a pas perdu la main. Il respire le bonheur, les joueurs aussi, ça se voit. La question de prolonger lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n'est pas facile. C'est lui qui décide, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une réflexion", explique l'ancien président de Guingamp ou de la LFP.

Les seules personnes à qui je dois rendre des comptes, c'est ceux de l'assemblée fédérale

Forcément ravi de voir son protégé répondre aux attentes, Noël Le Graët savoure ce parcours bienvenu des Bleus au Qatar. C'est un petit coin de ciel bleu appréciable. En pleine tempête depuis des mois maintenant pour le positionnement de la FFF par rapport au Mondial au Qatar, ses sorties sur les différents sujets sociétaux mais aussi les révélations fracassantes de So Foot sur la gestion de la FFF et son comportement "inapproprié" avec certaines salariées selon des témoignages recueillis par Radio France, le boss de la FFF a en effet connu une période houleuse. Mais il reste droit dans ses bottes. "Les seules personnes à qui je dois rendre des comptes, ce sont ceux de l'assemblée fédérale. J'ai été élu il y a quinze mois avec 72% des voix", pavoise-t-il.

Si ses relations avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra sont particulièrement tendues, Noël Le Graët se charge même de mettre les points sur les i sur sa vision de ces polémiques. "J'ai eu trois cancers. Revenir en poste, ça ce sont des victoires. Un mot de travers dans n'importe quel journal ne peut pas me contrarier, lance-t-il. Impossible. (…) Les ministres, ça change. Beaucoup plus vite que les présidents. (…) Chacun doit rester à sa place". Et d'ailleurs, il regarde lui la suite avec envie. "La seule chose qui pourrait me faire arrêter, c'est la santé", prévient-il alors qu'il a été élu jusqu'en 2024.

