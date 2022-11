Coupe du monde

L’Arabie Saoudite a créé la première énorme sensation de ce Mondial. L’équipe d'Hervé Renard a mis fin à la série de 36 matches sans défaite de l’Argentine, en renversant Lionel Messi et ses coéquipiers au terme d’une rencontre folle (1-2). Alors que le septuple Ballon d’Or avait ouvert le score sur un penalty généreux en première période, Saleh Al Shehri et Salem Al Dawsari - d’un but splendide -, ont permis aux Saoudiens d’écrire une des plus belles pages de leur histoire et de prendre la tête du groupe C.