Avant le coup d'envoi du Mondial, Felix Sanchez Bas avait fixé un objectif ambitieux pour son Qatar : réussir à qualifier le pays-hôte en 8e de finale. Ce mardi, le couperet est tombé : recalé sans même un motif d'espoir. Battus par les Pays-Bas (2-0), les "Bordeaux" ont connu une troisième défaite en trois matches, achevant ainsi leur parcours dans ce Mondial avec le pire bilan d'un pays hôte dans l'histoire.

Avant eux, l'Afrique du Sud en 2010 avait aussi échoué à rallier les 8es mais avait amassé quatre points dans le groupe A, battant notamment l'équipe de France lors du dernier match de la phase de groupes (1-2).

Un scénario qui n'a jamais vraiment été envisagé ce mardi au stade Al-Bayt. Face à une équipe néerlandaise sérieuse, les locaux n'ont pas été au niveau réclamé par une telle affiche. Une constante dans ce Mondial pour eux. Battus d'entrée par l'Equateur (2-0), puis par le Sénégal (3-1), les champions d'Asie 2019 n'ont inscrit qu'un petit but mais en ont encaissé sept. Les deux pires totaux pour un pays hôte, là encore.

Seulement six nations titrées à domicile

"On ne peut pas comparer la Coupe du monde à la Coupe d'Asie, a reconnu Felix Sanchez Bas après la déroute. Nous sommes venus au Mondial en essayant de jouer à notre meilleur niveau. Nous voulions être compétitifs et nous y sommes parvenus par moments". 50e au classement FIFA, le Qatar présentait le troisième classement le plus bas des 32 équipes qualifiées. Seuls le Ghana (61e) et l'Arabie Saoudite (51e) possédaient un classement inférieur.

Mais l'ambition du Qatar reste de grandir, à écouter le sélectionneur espagnol de la sélection : "Une des bonnes choses avec cette équipe nationale, c'est qu'il y a un plan à long terme qui ne dépend pas de moi ou de qui que ce soit mais de tout le pays. Si vous le permettez, on va se reposer pendant quelque temps. La Fédération va continuer à se préparer, notamment en vue de la prochaine Coupe d'Asie". Celle-ci aura lieu… au Qatar en 2023.

Cette élimination précoce du Qatar renforce un peu plus le constat d'un surplus de pression pour le pays organisateur. Dans l'histoire, seuls six organisateurs sur dix-huit pays ont réussi à remporter le Mondial à domicile. Mais la dernière fois commence à remonter : c'était la France, en 1998.

Le bilan des pays hôtes en Coupe du monde

Année Pays organisateur Résultat du pays organisateur 1930 Uruguay Champion 1934 Italie Champion 1938 France Quarts de finale 1950 Brésil Finale 1954 Suisse Quarts de finale 1958 Suède Finale 1962 Chili Troisième 1966 Angleterre Champion 1970 Mexique Quarts de finale 1974 RFA Champion 1978 Argentine Champion 1982 Espagne Second tour 1986 Mexique Quarts de finale 1990 Italie Troisième 1994 Etats-Unis Huitièmes de finale 1998 France Champion 2002 Japon / Corée du Sud 8e de finale / Troisième 2006 Allemagne Troisième 2010 Afrique du Sud Phase de poules 2014 Brésil Demi-finale 2018 Russie Quarts de finale 2022 Qatar Phase de poules

