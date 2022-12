Jusqu'ici, tout se passait comme sur des roulettes pour Didier Deschamps. Depuis la blessure de Lucas Hernandez à la 9e minute de France - Australie, le sélectionneur avait pu compter sur l'intégralité de son effectif. Mais ce mardi, à la veille de la demi-finale face au Maroc, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot ne sont pas apparus sur la pelouse du stade Al-Bayt. "Dayot Upamecano et Adrien Rabiot sont ménagés et restent en salle cet après-midi", a fait savoir dans la foulée le service communication de la FFF.

Déjà absent de l'entraînement lundi, le défenseur du Bayern Munich souffre d'un mal de gorge. Selon L'Equipe, Adrien Rabiot est lui aussi malade et les deux hommes forts de l'équipe de France sont incertains. Rater le dernier entraînement collectif n'est jamais anodin. Leurs absences handicaperaient fortement les Bleus alors qu'ils se sont affirmés au fil des matches comme les deux grosses révélations parmi les champions du monde. En cas de forfait, les deux remplaçants naturels sont assez facilement identifiables. Auteur de deux matches très solides face à l'Australie et à la Tunisie, Ibrahima Konaté prendra place dans la charnière aux côtés de Raphaël Varane.

Fofana et Konaté pour les remplacer ?

Au milieu, c'est assez naturellement Youssouf Fofana, titulaire face à la Tunisie et auteur de plusieurs entrées en jeu, qui pourrait remplacer Adrien Rabiot au poste de milieu relayeur. Seule bonne nouvelle du jour, Aurélien Tchouaméni, absent lui aussi lundi de la séance collective, était bien présent ce mardi.

