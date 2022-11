Après avoir manqué de près son premier Mondial, la blessure de Christopher Nkunku pourrait bien l'écarter plus longtemps que prévu. Selon son club de Leipzig, l'attaquant souffre donc d'une déchirure du ligament externe du genou gauche. Un gros coup dur contracté seulement quelques heures avant le départ au Qatar, auquel il était destiné.

Ad

Leipzig ne précise toutefois pas la durée d'indisponibilité de l'actuel meilleur buteur de Bundesliga (12 réalisations). "Il existe plusieurs possibilités pour soigner cette blessure", a expliqué le club de l'est de l'Allemagne, troisième du championnat six points derrière le Bayern Munich.La Bundesliga reprendra le 20 janvier, après la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), et Leipzig se déplacera à Munich. Les "taureaux rouges" affronteront les Anglais de Manchester City les 22 février et 14 mars, en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Coupe du monde "Je me sens qatari, gay et travailleur migrant" : le discours inattendu de Gianni Infantino IL Y A UNE HEURE

Après le forfait de Nkunku, le sélectionneur Didier Deschamps a fait appel à Randal Kolo Muani de Francfort. Les Bleus lancent leur Coupe du monde mardi contre l'Australie.

Coupe du monde Pochettino : "Mbappé doit encore se trouver" IL Y A 2 HEURES