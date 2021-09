La levée de bouclier est unanime. L'idée avancée notamment par Arsène Wenger depuis plusieurs semaines, mais dans les tuyaux depuis bien plus longtemps encore, d'un Mondial tous les deux ans ne cesse de trouver ses opposants. Parmi eux, l'UEFA avait déjà en son nom et par la voix de son président Aleksander Ceferin évoqué son scepticisme quant à ce projet. Ce mercredi, l'instance européenne du football en rajoute une couche dans un communiqué détaillant sur le fond sa fronde tout en déplorant la forme déployée autour de ce sujet.

Tout en tentant de se montrer policée, l'UEFA se dit déçue "par la méthodologie adoptée, qui a jusqu'à présent mené à des projets de réforme radicale communiqués avant d'avoir pu avoir l'opportunité de participer, avec toutes les parties concernées, à la moindre réunion de consultation." "Des vrais échanges plutôt que des annonces dans les médias sont nécessaires au sujet des impacts et conséquences d'un changement potentiellement aussi drastique" insiste l'organisation.

L'UEFA se félicite de voir sa compétition, l'Euro, avoir été prise en compte dans cette ébauche de projet, avec une compétition elle aussi deux fois plus régulière. "Mais nous préférons évoquer un sujet aussi sensible avec une approche globale plutôt que spéculative" ajoute-t-elle avant de détailler nombre de ses inquiétudes, d'une valeur de la Coupe du monde "diluée" par rapport au "mythe" du Mondial tous les quatre ans, au risque physique pour les joueurs contraints d'enchaîner les compétitions en sélection tous les étés, ou encore les conséquences pour les petites nations, ou le football féminin, mis dans l'ombre de cet emploi du temps démentiel.

La fédération européenne ne cache nullement son mécontentement, et vise directement la FIFA avec une pique à peine voilée contre Arsène Wenger et ses différents plaidoyers dans la presse en faveur de cette Coupe du monde tous les deux ans. "" L'UEFA espère désormais une concertation respectueuse de tous ceux impliqués - "" ajoute-t-elle, alors qu'elle planche de son côté sur une nouvelle mouture plus conséquente de sa propre compétition-reine, la Ligue des champions - dans ce qui serait une révolution.