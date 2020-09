" La première chose que j'ai envoyée à Lionel Messi lorsque j'ai découvert qu'il ne voulait pas continuer à Barcelone, c'est une capture Instagram où je lui disais comment le PSG pourrait jouer avec lui ", a assuré le Parisien de 32 ans. Les deux hommes ne se sont jamais côtoyés en club mais ont longtemps évolué ensemble au sein de la sélection argentine. Angel Di Maria et Lionel Messi ont même joué et perdu la finale de la Coupe du monde 2014 face à l'Allemagne (0-1, ap).

La "bombe Messi" a explosé le 25 août dernier lorsque Tyc Sports a révélé que Lionel Messi avait signifié par écrit, au Barça, son souhait de quitter son club de toujours. Dix jours plus tard, et malgré l'intérêt prononcé de Manchester City, La Pulga décidait de rester chez les Blaugrana. "Le président m'a dit que la seule façon que j’avais de partir était de payer les 700 millions d’euros de ma clause, ce qui est impossible, et que l’autre moyen était d’aller en procès, confiait-il. Moi, jamais je n'attaquerai le club de ma vie en justice." L'an prochain, Lionel Messi sera libre de signer où il le souhaite. Et si Angel Di Maria avait tâté le terrain pour l'été 2021 ?