L'heure de l'explication finale a sonné. Grâce à vous, nous allons bientôt connaître l'identité du champion du monde ultime. Seuls deux lauréats du Mondial restent en lice dans notre tournoi, et pas des moindres : le mythique Brésil version 1970 de Pelé contre l'inoubliable France 1998 d'un certain Zinédine Zidane. Charge à vous de les départager en votant à la fin de cet article.

Qui va remporter la Coupe du monde 2022 ? Faites vos pronos !

Brésil 1970

Pourquoi lui : Brésil 1970, deux mots accolés à la puissance évocatrice folle, celle d’une équipe au sommet de son art, portée par des joueurs d’exception. Pelé est le fer de lance et il a à ses côtés Jairzinho, Tostao, Rivelino, Gerson ou encore Carlos Alberto. Le collectif auriverde touche au magique et la finale, remportée 4-1 contre l’Italie, symbolise la toute-puissance brésilienne. Le sacre de la plus belle équipe de l’histoire à l’issue du plus beau Mondial de l’histoire ? Il n’est pas interdit de le penser.

Le sélectionneur : Mario Zagallo

Le onze aligné en finale : Félix – Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo – Clodoaldo, Gerson – Jairzinho, Tostao, Pelé, Rivelino

France 1998

Vainqueur de sa demi-finale contre Brésil 2002

Pourquoi elle : à la maison, la bande emmenée par Aimé Jacquet se sent pousser des ailes, loin des critiques qui s’abattent sur le sélectionneur tricolore avant le tournoi. En France, les Bleus se reposent sur une extraordinaire défense, un groupe complet et un collectif parfaitement équilibré sublimé par moments par Zinédine Zidane. Son doublé en finale contre un Brésil surclassé 3-0, qui fait suite à trois matches des plus tendus contre le Paraguay, l’Italie et la Croatie, propulse l’équipe de France à des hauteurs inédites, là où les étoiles se décrochent.

Le sélectionneur : Aimé Jacquet

Le onze aligné en finale : Barthez – Thuram, Leboeuf, Desailly, Lizarazu – Karembeu, Deschamps, Petit – Zidane – Djorkaeff, Guivarc’h

LE CHAMPION DU MONDE ULTIME EST... Brésil 1970 France 1998

