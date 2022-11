Ce fut un Didier Deschamps aux visages multiples ce dimanche sous le soleil de Doha. Présent sur le plateau de Téléfoot, en direct de l'hôtel des Bleus, le sélectionneur tricolore a évidemment été interrogé sur le tremblement de terre qui a secoué les siens samedi, avec le forfait de Karim Benzema . Tantôt offensif, tantôt taquin, il a confirmé que KB9 ne serait pas remplacé avant de se projeter sur la suite et cette entrée en matière virile face à l'Australie ( mardi, à 20h ).

Mais avec quel onze de départ ? Les journalistes en plateau ont alors présenté une option à Deschamps, travaillée depuis vendredi à Doha : un 4-2-3-1 aux allures de 4-3-3 en phase défensive, avec Antoine Griezmann dans un rôle hybride de meneur/relayeur. Dans cette composition d'équipe-là, c'est Ousmane Dembélé qui aurait la charge d'animer le côté droit, Kylian Mbappé évoluerait à gauche et, devant, Olivier Giroud.

"Si vous étiez à l'école, je vous dirais que vous avez une bonne moyenne par rapport à votre composition probable, a souri le sélectionneur tricolore. C'est déjà pas mal. Après, 4-2-3-1, 4-4-2… Ce sont des photographies des périodes de match. C'est à travers ce que je demande aux joueurs que ça compte. A un moment, quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon… Ce sont des ajustements mais on jouera avec une défense à quatre".

Dembélé, retour en grâce acté ?

Présent à ses côtés, Griezmann n'a rien voulu révéler du plan français mais a confirmé son goût, plus développé que ses compères offensifs, pour le travail défensif. "Est-ce je serai dans ce rôle ? Je ne sais pas, a-t-il botté en touche. Sinon vous donnez le numéro du téléphone de l'Australie et on lui donne le onze. On verra ce que décide le coach. […] J'essaie d'être un joueur très complet, offensivement ou défensivement. J'adore récupérer des ballons, j'adore aider mes coéquipiers en défense, c'est toujours un plaisir. Peu importe où je joue, j'essaie de donner le maximum et de faire tout ce dont a besoin l'équipe".

Sa science tactique semble être une vertu sur laquelle Deschamps a décidé de s'appuyer pour maximiser le potentiel de son équipe , en permettant notamment aux feu-follets Mbappé et Dembélé de mettre le feu aux défenses adverses. Le Barcelonais, forfait pour l'Euro 2021, est presque redevenu une évidence aux yeux de Deschamps.

"Il est candidat, bien évidemment, dans un registre particulier, comme un Kingsley Coman, a d'abord nuancé DD. Oui, il est en forme. Il a fait une fin de saison avec beaucoup de qualités, il a été décisif très souvent par les buts ou les passes. C'est un atout important, j'en ai plusieurs devant. Ousmane est bien dans sa tête".

