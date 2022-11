La soirée aurait pu être parfaite. Si la Tunisie avait fait coup double. Si les Aigles de Carthage avaient ajouté à leur victoire une belle qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Il n'en a rien été. Mais Wahbi Khazri, auteur du seul but d'une victoire historique pour sa sélection, a tout de même savouré sa soirée.

"On est content ce soir, on a fait un bon match, montré de bonnes choses. On a fait un vrai match d'équipe. Il y a la déception de ne pas se qualifier malgré quatre points, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes après notre défaite contre l'Australie, ça laisse un petit goût amer. Mais je suis content d'avoir rendu fier le peuple tunisien, a-t-il confié après la victoire des siens. On n'avait pas besoin de la France pour être piqués, on se devait de montrer un autre visage. On n'a pas regardé qui il y avait en face de nous, il y avait des joueurs de grande classe en face. Ils ont joué le jeu à fond."

Vous aimez bien trouver des problèmes là où il n'y en a pas

Des joueurs de grande classe, certes. Mais ceux qu'il imaginait affronter ? Avec ses partenaires, n'a-t-il pas été vexé par la composition d'équipe des Bleus, déjà qualifiés pour le tour suivant ? Au coup d'envoi, neuf nouveaux Tricolores étaient sur le terrain. Pas de Mbappé, pas de Griezmann… "Vous aimez bien trouver des problèmes là où il n'y en a pas, a-t-il répondu. Aligner Tchouaméni et Camavinga serait un manque de respect ? Non. Moi je viens d'un petit coin de Corse, là, je joue contre des joueurs que je regarde à la télé en Ligue des champions le mardi et le mercredi. Rivaliser avec eux montre qu'on n'a rien à leur envier."

Kingsley Coman au duel contre Aissa Laidouni lors de Tunisie - France, le 30 novembre 2022 lors de la Coupe du monde au Qatar Crédit: Getty Images

Une chose est certaine, elle ne ternit pas la victoire des Tunisiens, heureux de la soirée qu'ils ont passée à Education City : "La victoire nous revient à nous, elle est méritée, a-t-il martélé. L'équipe de France a montré qu'elle pouvait être championne du monde. Je leur souhaite d'aller au bout. S'ils jouent comme aux deux premiers matches, ils peuvent faire le doublé. Malheureusement dans le football, il vaut mieux ne dépendre que de soi-même. On ne sort pas par la petite porte."

