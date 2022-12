Kylian Mbappé ne sait pas encore s'il sera champion du monde une deuxième fois, à l'avant-veille de ses 24 ans. Ce serait un formidable cadeau d'anniversaire et Noël avant l'heure. Il n'en est pas là et trois marches, plutôt raides, restent à gravir. Dont la première face à l'Angleterre, samedi soir. Ce dont le numéro 10 des Bleus peut être à peu près certain à cette heure, c'est qu'il ne sera pas loin du titre de meilleur buteur de la Coupe du monde.

Ad

Après quatre matches, le Parisien a déjà inscrit 5 buts. Statistiquement, c'est assez exceptionnel si l'on prend en compte le fait que, depuis les 10 buts de Gerd Müller lors du Mondial mexicain de 1970, dix des douze titres de meilleur buteur se sont gagnés à 6 buts - la norme - ou moins (5 buts en 2006 et 2010). Seuls Grzegorz Lato en 1974 et Ronaldo en 2002 sont allés chercher leur couronne plus haut : 7 réalisations pour le Polonais, 8 pour Brésilien.

Coupe du monde Bonne nouvelle : Mbappé a réintégré l'entraînement collectif des Bleus HIER À 17:51

Le banc anglais comparé au banc des Bleus : Y a pas photo

Bref, à cinq buts au compteur, Kylian Mbappé est déjà en position favorable, d'autant que, si la compétition est encore longue, et qu'une cohorte de poursuivants le suit à 3 buts, dont Lionel Messi (Argentine), Marcus Rashford (Angleterre), Bukayo Saka (Angleterre), Cody Gakpo (Pays-Bas), Richarlison (Brésil), Gonçalo Ramos (Portugal) et Olivier Giroud (France), tous encore en lice, sa marge le place en confortable pole position. Un parcours réussi des Bleus l'aiderait grandement à assurer son bien.

Mbappé = Ronaldo 2002

Cinq buts après quatre matches disputés, c'est évidemment une rareté. Just Fontaine en avait scoré 6 au premier tour de la Coupe du monde 1958 et, après quatre rencontres, affichait un compteur à 8 unités sur la route de ses 13 réalisations en 6 matches. En 1994, Igor Salenko, l'homme du quintuplé face au Cameroun, avait frappé 6 fois en trois matches. Mais la route de la Russie s'était arrêtée là. La trajectoire du Français se rapproche sérieusement du Ronaldo de 2002, qui avait également déjà marqué à cinq reprises avant les quarts de finale de la compétition.

Kylian Mbappé est déjà lancé sur les traces de Klose et de Ronaldo Crédit: Quentin Guichard

Si l'on prend un peu de recul et que l'on agrège son butin de 2018 et de 2022, Mbappé est déjà à 9 réalisations. Au prochain but, au Qatar ou plus tard, il intégrerait le top 8 des meilleurs buteurs de l'histoire du Mondial, à hauteur de Gary Lineker (Angleterre), Thomas Müller (Allemagne) ou encore Gabriel Batistuta (Argentine). Devant lui, il ne resterait "que" Miroslav Klose (16 buts), Ronaldo (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine (13), Pelé (12), Sandor Kocsis et Jürgen Klinsmann (11). Ce qui donne une idée de la performance du jeune homme, 24 ans en décembre.

Déjà le plus précoce à 9 buts, devant un certain Edson Arantes do Nascimento, Kylian Mbappé peut imaginer aller plus haut bientôt. Et si Thomas Müller, 10 buts à 24 ans bien tassés, est un énième exemple du fameux "tout va très vite en football, dans un sens comme dans l'autre" alors que l'Allemand, désormais 33 ans, n'a plus marqué après 2014, on peut être assez optimiste pour Mbappé. A priori, il a des chances de gravir quelques marches supplémentaires et d'aller titiller le haut du classement.

Coupe du monde Mbappé, leader à sa manière 06/12/2022 À 23:03