45e : France - Autriche 2-3 (ap)





1934 - Huitième de finale

Rarement les Bleus se sont lancés dans un combat avec aussi peu d'espoir. Et pourtant... Face à l'Autriche du grand Sindelar, auteur de l'égalisation à la 44e minute, les Français sont passés près de l'exploit en 8e de finale, au stade Mussolini de Turin. Devant au score depuis la 18e minute et l'ouverture du score de Nicolas, ils tiennent tete à la Wunderteam autrichienne. La prolongation sera un chemin de croix avec un but, celui du 2-1 autrichien, plus que discutable. Et discuté.

44e : France - Pérou 1-0





2018 - Premier tour

Dans le jeu est dans le résultat, cette victoire des Bleus face au Pérou n'a pas laissé un souvenir impérissable. Pourtant, elle est clé dans la conquête du titre mondial. D'abord parce qu'elle a scellé la qualification pour les huitièmes. Ensuite parce qu'elle a conforté Didier Deschamps dans son idée de poursuivre l'aventure avec un onze "asymétrique" et Blaise Matuidi à gauche... qui ira au bout.

43e : France - Honduras 3-0





2014 - Premier tour

La France essuie les plâtres. Le premier but accordé par la goal line technology de toute l'histoire du football l'est au bénéfice des Bleus. Ce jour-là, la France démarre parfaitement son opération reconquête grâce à un joli doublé à la clé pour Karim Benzema. Après des années de galère, les Bleus se remettent à rêver dans la lignée de leur leader offensif. Avec 71% de possession, la France n’avait jamais autant eu le ballon en match de Coupe du monde depuis que ces chiffres sont mesurés (1966).

42e : France - Arabie Saoudite 4-0





1998 - Premier tour

Une partition collective réussie. Pour leur première au Stade de France lors du Mondial 98, les Bleus ne font pas de détail face à l'Arabie Saoudite, huitième de finaliste quatre ans plus tôt. Seule ombre au tableau : Zinédine Zidane essuie ses crampons sur un joueur adverse et prend un rouge. La France devra faire sans son maître à jouer pendant deux matches... Un sacré coup dur pour Aimé Jacquet.

David Trezeguet Crédit: AFP

41e : France - Koweït 4-1





1982 - Premier tour

Ce match est resté célèbre pour son "arbitrage diplomatique". Alors que l'équipe de France mène 3-1 et file vers un succès tranquille, Alain Giresse pense inscrire le quatrième but. Sauf qu'un coup de sifllet, descendu des tribunes, a été entendu. Et que le cheikh Fahad al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, frère cadet de l'émir du Koweït, descend sur la pelouse pour intimer l'ordre à ses joueurs de quitter le terrain. Scène confuse et but annulé par l'arbitre de la rencontre après discussion avec le cheikh. Colère noire pour Michel Hidalgo. Maxime Bossis marquera quand même le but du 4-1.

40e : France - Italie 1-2





1978 - Premier tour

Douze ans que l'équipe de France n'a pas mis les pieds dans une compétition majeure. C'est en Argentine, dans une Coupe du monde qui sent le soufre, que l'équipe de France retrouve cette ivresse. Michel Hidalgo, victime d'une tentative d'enlèvement avant le Mondial, a repris en main les Bleus. Ceux-ci sont placés dans un groupe ô combien relevé avec l'Italie et l'Argentine. C'est pourtant Bernard Lacombe qui ouvre le score face aux Transalpins dès la 38e seconde de jeu, un record alors. Paolo Rossi et Renato Zaccarelli passent par là, défaite au bout.

Bernard Lacombe avec la France lors de la Coupe du monde 1978 Crédit: AFP

39e : France - URSS 1-1





1986 - Premier tour

Pour bien comprendre pourquoi les Bleus craignent ce match, il faut rappeler que la sélection soviétique est l'une des plus belles d'Europe, elle atteindra d'ailleurs la finale de l'Euro deux ans plus tard. C'est donc un choc pour ce deuxième match du premier tour. L'URSS ayant écrasé la Hongrie (6-0), la crainte est double. Le niveau de l'adversaire et l'obligation de gagner pour s'ouvrir le tableau. Un but magnifique de Rats pour l'URSS, l'égalisation de Fernandez pour les Bleus qui terminent satisfaits avec le match nul.

38e : France - Angleterre 1-3





1982 - Premier tour

Pour un début de Coupe du monde, on a vu mieux... Il n'a fallu à Bryan Robson que 27 secondes - un record - pour cueillir les Bleus à froid dans ce Mondial espagnol qui s'achèvera dans les circonstances que l'on sait. Si les Anglais ont tiré les premiers, les Bleus égalisent par Gérard Soler en milieu de première période. Las, Robson, encore lui, puis Mariner en fin de partie offrent le succès aux Anglais. Les Bleus, en 4-3-3, ont évolué avec un Michel Platini en numéro 9. Ce qui ne manque pas de faire débat.

Paul Mariner face à Christian Lopez (Michel Platini derrière) lors du France-Angleterre de 1982 au Mondial. Crédit: Getty Images

37e : France - Argentine 1-2





1978 - Premier tour

Un match cruel à plusieurs titres pour l'équipe de France. Déjà parce qu'il l'élimine du Mondial argentin. Ensuite parce que face au futur champion du monde, et dans un stade chauffé à blanc, les faits de jeu et les décisions arbitrales sont tous allés contre les Bleus. Le penalty sifflé contre Marius Trésor en fin de première période est d'autant plus sévère que l'arbitre a semblé céder devant la pression argentine. Ajoutez à cela la blessure du gardien, Jean-Paul Bertrand-Demanes contre son poteau, et un penalty oublié sur Six et vous obtenez une sacrée frustration. Platini a bien égalisé, Luque élimine les Bleus à un quart d'heure du terme.

36e : France - Afrique du Sud 1-2





2010 - Premier tour

Le mal était fait. Depuis longtemps. Et le vase avait fini par déborder le 20 juin, deux jours avant cet Afrique du Sud - France. Il aurait fallu un miracle pour que les Bleus passent. Etait-ce souhaitable, vu le délabrement moral de cette équipe ? On pourrait en débattre des heures. De toute manière, il n'y a pas de sursaut. Sans flonflon mais dans le grondement des vuvuzelas, la France de Domenech a conclu son Mondial par une dernière défaite (2-1). Presque un soulagement, finalement. Il était vraiment temps que cela se termine.

35e : France - Irlande du nord 4-1





1982 - Deuxième tour

Une démonstration qui envoie les Bleus en demi-finale, face à la RFA à Séville. Après leur victoire face à l'Autriche, les coéquipiers de Michel Platini n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier. Ils font mieux, bien mieux que ça. Platini, Giresse, Genghini, Tigana, Rocheteau, ils sont tous là. Ce dernier inscrit un doublé en seconde période alors qu'Alain Giresse avait ouvert un score qu'il refermera à dix minutes de la fin.

34e : France - Ecosse 2-1





1958 - Premier tour

Tout se joue là, face aux Ecossais après une victoire et une défaite pour entrer dans la compétition. C'est un match capital qui fait basculer le destin des Bleus. D'abord parce que la victoire, au couteau, ouvre la voie des quarts. Ensuite parce le duo Raymond Kopa et Just Fontaine, un but chacun de jour-là, prend son envol pour offrir leur première grande aventure aux Bleus.

Just Fontaine Crédit: AFP

33e : France - Belgique 4-2 (ap)





1986 - Troisième place

Pour la deuxième fois consécutive, l'équipe de France dispute le match pour la 3e place mais le gagne, cette fois. Henri Michel, le sélectionneur, fait jouer les "coiffeurs", dont Jean-Pierre Papin, Jean-Marc Ferreri et Bernard Genghini qui marquent tous les trois. Les Bleus sont deux fois devant au score avant de se faire rejoindre et s'embarquent dans une prolongation. La troisième pour les Belges, celle de trop, qui cèdent au final sur un ultime but de Manuel Amoros sur un penalty concédé par Eric Gerets. Le dernier match des Bleus en Coupe du monde avant 1998.

32e : France - Autriche 1-0





1982 - Deuxième tour

C'est toute la réussite de l'équipe de France dans ce Mondial 82 (avant la demi-finale en tout cas). Battus par les Anglais en ouverture et vainqueurs du Koweït, les Bleus ont arraché un nul qualificatif face à la Tchécoslovaquie et se retrouvent avec l'Autriche et l'Irlande du Nord dans le deuxième groupe. Deux adversaires largement à la portée de la bande à Michel Hidalgo. La preuve avec ce premier match face à l'Autriche outrageusement dominé malgré l'absence de Michel Platini, blessé. Bernard Genghini, le troisième numéro 10 tricolore, inscrit le seul but du match.

31e : France - Nigéria 2-0





2014 - Huitième de finale

Enfin une victoire en match éliminatoire. La première depuis la demi-finale du Mondial 2006. Poussifs pendant une heure, les Bleus passent par la chatière. Mais qu'importe, ils renouent enfin avec la crème de la crème grâce à Pogba et une entrée décisive de Griezmann. La France se remet à rêver tout doucement et Didier Deschamps est en passe de réussir son premier pari.

Suite du classement dimanche...

