1950 - États-Unis-Angleterre (1-0), l'amateur haïtien

Après avoir boudé les trois premières éditions de la Coupe du monde, les inventeurs du football daignent enfin participer. Après une victoire contre le Chili (2-0), les Three Lions se laissent surprendre par les amateurs américains et un but sur une déviation de Joe Gaetjens, d'origine haïtienne. Trop confiant, le sélectionneur anglais Walter Winterbottom avait ménagé son meilleur joueur, Stanley Matthews, pour ce match qui ne devait être qu'une formalité. Le Daily Express proposait même dans ses pages de laisser trois buts d'avance à la "Team USA". Humiliée, c'est la dernière fois que l'Angleterre a joué avec un maillot bleu.

Etats-Unis - Angleterre au Mondial 1950. Crédit: Getty Images

1966 - Corée du Nord-Italie (1-0), et Pak !

Seule équipe ni européenne ni sud-américaine de la Coupe du monde, la Corée du Nord est une grande inconnue. Corrigée par l'URSS (3-0) et sauvée contre le Chili par une égalisation en fin de match (1-1), elle ne doit pas peser lourd contre la "Nazionale" de Sandro Mazzola et Gianni Rivera. Et pourtant Pak Doo-ik surprend la défense italienne d'une frappe croisée. Le public de la ville ouvrière de Middlesbrough prend parti pour le pays communiste, qui en outre joue en rouge comme le "Boro" local. La Corée du Nord rêvera encore en quart de finale en menant 3-0 contre le Portugal, avant d'être foudroyée par un quadruplé d'Eusebio (5-3 score final).

Corée du Nord - Italie au Mondial 1966. Crédit: Getty Images

1982 - Algérie-RFA (2-1), l'exploit gâché

Pour la première fois, une nation africaine bat un grand d'Europe, un tremblement de terre à l'échelle du football. Rabah Madjer a ouvert le score et Lakhdar Belloumi redonné l'avantage aux Verts après le but de Karl-Heinz Rummenigge. "Nous n'avions pas douté après cette égalisation", a raconté le capitaine de l'Algérie, Ali Fergani, à Jeune Afrique. "On aurait pu craquer, mais on a tenu, malgré la pression allemande". Malheureusement, cet exploit est gâché par le "match de la honte" suivant, où la RFA bat l'Autriche (1-0), pile le score nécessaire pour qualifier les deux équipes européennes.

Algérie-RFA au Mondial 1982. Crédit: Getty Images

1990 - Cameroun-Argentine (1-0), les Lions domptent Maradona

L'Argentine a déjà vécu à ses dépens une énorme surprise au Mondial. Au match d'ouverture 90, à Milan, l'équipe de l'immense Diego Maradona, championne du monde en titre et favorite à sa succession, est dévorée par les "Lions Indomptables" du Cameroun. Une tête de François Omam-Biyik, sur une extension hors du commun, surprend le gardien Nery Pumpido. Son cousin André Kana-Biyik puis Benjamin Bassing reçoivent un carton rouge dans une fin de match où les Camerounais jouent des coudes et des tacles pour tenir le résultat. Mis en confiance par ce départ en fanfare, les Lions iront jusqu'en quarts (défaite contre l'Angleterre 3-2 a.p.), première équipe africaine à atteindre ce niveau.

Cameroun - Argentine en 1990. Crédit: Getty Images

2002 - Corée du Sud-Italie (2-1 but en or) et l'arbitrage douteux de Byron Moreno

Encore une mauvaise surprise coréenne pour les "Azzurri", balayés cette fois par la Corée du Sud, survoltée à domicile pour le premier 8e de finale de son histoire. Le pays hôte (avec le Japon) ira même jusqu'en demi-finale, battu par l'Allemagne (1-0).

Cette fois le héros s'appelle Ahn Jung-hwan, auteur du but en or à trois minutes de la fin de la prolongation (117e). Dans une rencontre pleine de suspense, la Corée avait déjà égalisé à la toute fin du temps réglementaire par Seol Ki-yeon (88e). L'autre héros du match, dans le rôle du méchant, est l'arbitre équatorien Byron Moreno, qui a fini en prison des années plus tard pour trafic de drogue. Beaucoup de ses décisions ont rendu fous les Italiens, du but en or refusé à Damiano Tommasi pour un hors-jeu limite au second jaune pour Francesco Totti pour simulation, quand toute la Botte avait vu penalty.

Corée du Sud - Italie au Mondial 2002. Crédit: Getty Images

En début de tournoi, le Sénégal -finaliste de la coupe d'Afrique quelques mois plus tôt- avait créé la première sensation en surprenant la France, championne du monde en titre et grande favorite, grâce à un but du joueur du RC Lens Papa Bouba Diop (1-0).

