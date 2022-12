La question n'était plus de savoir si Luis Enrique allait quitter son poste de sélectionneur de l'Espagne. Mais plutôt de savoir quand. Deux jours après l'élimination face au Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde, l'ancien technicen du Barça a officiellement été démis de ses fonctions ce jeudi via un communiqué de la Fédération espagnole de football (RFEF). Une confirmation plus qu'une surprise.

Nommé à la tête de l'Espagne en juillet 2018, Luis Enrique avait fait une parenthèse entre mars et novembre 2019 pour faire le deuil de sa fille, puis a hissé l'Espagne en demi-finale de l'Euro et en finale de la Ligue des Nations, finissant par être critiqué pour son style de jeu de possession stérile . Le nom de son remplaçant n'a pas encore été annoncé.

Pour lui succéder, toutefois, un nom se dégage : celui de Luis De la Fuente. Actuellement sélectionneur des U21, ce dernier serait le favori dans cette course. "C'est une option réelle", titre le média madrilène en pleine page. "Il est le mieux positionné pour prendre la succession de Luis Enrique", précise El Larguero, tout en indiquant que le nouveau sélectionneur sera identifié d'ici "24 à 48 heures". Marca mentionne également le nom de Marcelino, libre de tout contrat depuis son départ de l'Athletic Bilbao.

