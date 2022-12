Coupe du monde

Le bouc émissaire est tout trouvé. Ce mercredi, il n'y a qu'un nom qui habille les titres de la presse espagnole : Luis Enrique. "Privilège" du poste et conséquence logique de l'incarnation de cette Roja riche en talents mais pauvre en expérience. L'Espagne est dehors et cherche le coupable. La méthode n'est pas surprenante mais lasse quelque peu. Marcelino, Luis de la Fuente ou Roberto Martinez feraient-il de meilleurs sélectionneurs ? Peut-être. Auront-ils plus de résultats ? Pas sûr.