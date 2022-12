Messi, entre autres, peut rebattre les cartes ce vendredi dans la course à la distinction individuelle de meilleur buteur du tournoi - de moindre importance que le Graal collectif -, à l’occasion du quart entre "son" Argentine et les Pays-Bas (20h) . Plus tôt, le Brésil affronte la Croatie à 16h, et Richarlison (3 buts, comme "la Pulga") pourrait en profiter. Voici le classement avant le début du grand huit.