Kylian Mbappé a décidé de changer. Pas de jeu, non. Pas de club non plus, au grand bonheur du PSG. Mais de célébration. Temporairement ? C'est possible, et on espère avoir la réponse lors du match face au Danemark samedi (17h). Mais face à l'Australie (4-1), mardi soir, le natif de Bondy a abandonné ses traditionnels bras croisés et mains sous les aisselles, généralement face caméra, pour une pose plutôt originale. Il a ainsi posé son genou gauche au sol, la tête basse, le pouce collé au nez et l'auriculaire en l'air. Reste à savoir pourquoi.

Muet après la rencontre, Mbappé n'a pu être interrogé à ce sujet. Alors nous avons tenté de comprendre ce que pouvait signifier cette célébration. Précision d'entrée : ce n'est pas une première. L'international français s'était déjà retrouvé dans cette position la saison dernière. C'était le 3 avril dernier, au Parc des Princes, lors de la victoire du PSG face à Lorient (5-1). Auteur du deuxième but, l'international français, accompagné de son coéquipier et ami Achraf Hakimi, avait alors effectué exactement le même geste. Les deux aiment d'ailleurs varier les plaisirs après chaque but. Un coup allongé sur la pelouse, un autre dans la peau de deux "DJ" : le duo Mbappé-Hakimi se renouvelle presque à chaque rencontre.

Un clin d'œil à Hakimi ?

La probabilité qu'il s'agisse donc d'un clin d'œil à l'international marocain, titulaire le lendemain face à la Croatie (0-0) avec le Maroc, est donc forte. Pour en être sûr, un but d'Hakimi lors des deux prochains matches des Lions de l'Atlas pourrait être bien utile. Ce sera face à la Belgique dimanche (14h) et le Canada jeudi prochain (16h). Ou alors que l'un des deux intéressés soit interrogé sur le sujet dans les prochains jours. En attendant, Mbappé, particulièrement scruté par les observateurs, a parfaitement réussi son entrée en lice dans le Mondial.

Mardi, face à l'Australie, il a touché pas moins de dix-neuf ballons dans la surface. Personne n'a réalisé cette performance depuis... 1970. De plus, sa talonnade déclenche le deuxième but, avant qu'il ne mette les Bleus à l'abri en inscrivant le troisième. Le voilà désormais sur un rythme de 12 buts et 6 passes décisives lors de ses 11 dernières sorties en sélection, quand même. En l'absence de Karim Benzema, le champion du monde 2018 a pris les clés du camion. Et pour ce qui est de sa célébration, l'important demeure qu'il en fasse (beaucoup) d'autres durant cette vingt-deuxième édition de la Coupe du monde. Ce serait une bonne nouvelle pour les Bleus dans leur quête à une troisième étoile.

