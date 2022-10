Le compte à rebours est lancé. Pour le début de la Coupe du monde, déjà. Et pour la liste officielle de Didier Deschamps, ensuite, qui fera basculer tout le pays en mode "Mondial". En attendant de dévoiler sa liste des 23 convoqués, le sélectionneur des Bleus reste dans l'attente de connaître l'évolution des blessures de certains joueurs, comme Mike Maignan (AC Milan), Paul Pogba (Juventus) ou encore plus dernièrement Raphaël Varane, touché avec Manchester United

C’est clair et net. Ça, je l’ai dit (...) Je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition, même s’il y en a qui peuvent sortir des exemples de 2018 sur nos deux latéraux qui étaient Benjamin Mendy et Djibril Sidibé. Ils étaient guéris. Après, c’est une condition athlétique. Et entre le moment où j’ai fait la liste et ce qui aurait dû se passer qui ne s’est pas passé", a indiqué Deschamps à Toutefois, comme il l'avait indiqué en septembre, "DD" ne convoquera pas des éléments amoindris ou en délicatesse. "", a indiqué Deschamps à Brut

Cela monopolise aussi le staff médical

Pour lui, "partir sur une grande compétition avec des joueurs qui ne sont pas aptes, déjà ça occupe beaucoup trop l’attention, et pour ceux qui ont à jouer, cela monopolise aussi le staff médical", confie-t-il au média. "Moi, je considère qu’il faut partir avec des joueurs valides et aptes", prévient le patron des Bleus. Plusieurs étapes sont nécessaires : "En premier, que le joueur soit guéri, ça c’est la condition. Sans celle-là, il n’y a même pas à se poser la question. Ensuite, il faut évaluer la condition athlétique. Tout dépend de la longueur de l’arrêt, le nombre de matchs qu’ils auraient pu faire entre leurs blessures et le moment où ils seront avec nous. Et un troisième aspect, c’est la concurrence au poste."

Si Zinedine Zidane attendrait que le poste se libère, selon les dires de Thierry Henry , Didier Deschamps est quant à lui focalisé sur la prochaine grande échéance des Bleus. Avec l'objectif de résoudre le casse-tête d'une liste tant attendue.

