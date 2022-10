Pour l'instant, il continue de profiter de ses "grandes" vacances. Mais Zinedine Zidane commence quand même à trouver le temps long. Alors qu'il n'a pas retrouvé de club depuis l'été 2021, et la fin de son aventure avec le Real Madrid, l'ancien international français a annoncé qu'il serait "bientôt" de retour sur un banc . La question est désormais de savoir où. Sur celui de la Juventus, où Massimiliano Allegri n'est plus vraiment apprécié ? Ou bien celui de l'équipe de France, qui lui semble promis dans un futur plus ou moins proche ?

Pour Thierry Henry, son ancien coéquipier, la réponse est toute trouvée. "Je pense qu’il attend l’équipe nationale. Je ne vais donc pas aller là-bas. Je ne pense pas qu’il ira là-bas (la Juve, ndlr). Je pense qu’il attend une chose et une seule chose, et c’est l’équipe nationale", a-t-il expliqué. Avant de rajouter : "Il a été lié à beaucoup de clubs et ça n’est jamais arrivé. Je ne pense pas que Zizou voudrait aller dans un club, je le vois attendre l’équipe nationale et c’est tout à fait logique."

Interrogé par Le Parisien mercredi, Noël Le Graët a confirmé que Didier Deschamps serait toutefois "prioritaire" pour la suite. "Rien n’a changé. On se verra après le Mondial et on parlera (...) On travaille ensemble depuis dix ans. On se connaît assez. Il a envie de réussir une grande Coupe du monde", a prévenu le président de la FFF.

