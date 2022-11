On ne sait pas encore comment elle va terminer. Mais l'histoire de l'équipe de France au Qatar pouvait difficilement plus mal commencer. Quatre jours après l'arrivée des Bleus dans la péninsule arabique, Didier Deschamps a perdu l'un de ses nouveaux piliers. Après N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, c'est au tour de Karim Benzema de renoncer à ses rêves de Mondial. A trois jours du début de la Coupe du monde, le Ballon d'Or 2022 s'est blessé à l'entraînement. Il souffre d'une déchirure à la cuisse gauche qui le prive de tout espoir de jouer sa deuxième Coupe du monde.

C'est un énorme coup de massue pour les Bleus. Didier Deschamps voit le meilleur joueur de l'année 2022, qui a porté le Real Madrid vers les sommets européens, devoir se retirer. Arrivé blessé lundi à Clairefontaine, l'ancien Lyonnais se plaignait de gênes persistantes à une cuisse depuis plusieurs semaines. Mais si son dernier match disputé en intégralité remonte au 19 octobre, un Elche - Real en Liga, remporté par les Madrilènes 3-0 avec un but du Français, il y avait encore de l'espoir de le voir en Bleu au Qatar.

Extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du monde un objectif majeur

Samedi, KB9 a d'ailleurs participé à son premier entraînement collectif depuis le début du rassemblement. Mais son corps l'a encore lâché. Et cette lésion à la cuisse va le pousser à rentrer plus vite que prévu à la maison. "Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du monde un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur pour l’équipe de France, j’ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l’immense défi qui nous attend", a déclaré Didier Deschamps dans le communiqué de la FFF.

Benzema rêvait de surfer sur son Ballon d'Or pour briller enfin à la Coupe du monde. Mais son histoire avec la plus prestigieuse des compétitions internationales continue d'être frustrante. Non retenu par Raymond Domenech en 2010, écarté en 2018 par Didier Deschamps pour les raisons que l'on connaît, il n'affiche que cinq petits matches au compteur pour trois buts et une élimination en quart de finale du Mondial 2014. A bientôt 35 ans, ses chances de participer à une nouvelle Coupe du monde sont aujourd'hui bien maigres.

Pour l'équipe de France, il va maintenant falloir trouver comment se reconstruire sans lui, ce qui devrait offrir l'occasion à Olivier Giroud de s'illustrer encore une fois. Mais après les absences de Pogba et Kanté au cœur du jeu, c'est un sérieux coup dur pour Didier Deschamps, qui a jusqu'à lundi, veille de France - Australie, pour procéder à un remplacement de dernière minute. Sauf si le patron des Bleus veut rester à 25. Et ne pas chercher à remplacer l'irremplaçable : un Ballon d'Or en titre.

Karim Benzema Crédit: Getty Images