Statu quo à deux mois du Mondial. La Commission de recours de la FIFA a rejeté vendredi les appels du Chili et du Pérou qui contestaient la validité de la nationalité équatorienne du joueur Byron Castillo, aligné lors des qualifications pour le Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre), validant ainsi définitivement le billet de l'Equateur pour la Coupe du monde.

"Après avoir analysé l'ensemble des pièces versées au dossier par les parties et tenu une audience, la Commission de recours a confirmé la décision de la Commission de discipline de clore la procédure intentée à l'encontre de la FEF (la Fédération équatorienne de football), a indiqué la FIFA dans un communiqué. Entre autres considérations, elle a estimé, sur la base des documents qui lui ont été présentés, que le joueur devait être considéré comme détenteur de la nationalité équatorienne à titre permanent, conformément à l'art. 5, al. 1 du règlement d'application des statuts de la FIFA." La décision peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), a précisé la FIFA.

La plainte du Chili avait été déposée pour "usage d'un acte de naissance falsifié, fausse déclaration d'âge et fausse nationalité" de Byron Castillo. Selon la Fédération chilienne, il existait "d'innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas".

Le Chili avait fait match nul (0-0) en Equateur le 5 septembre 2021 puis avait été battu à domicile (2-0) le 17 novembre 2021. Les Chiliens avaient terminé septièmes de la zone Amsud et avaient été éliminés de la course à la Coupe du monde au Qatar, alors que l'Equateur, quatrième derrière l'Uruguay (3e), l'Argentine (2e) et le Brésil (1er), avait obtenu son billet. Le Pérou, 5e de la zone Amsud, avait de son côté dû disputer un barrage, perdu contre l'Australie (0-0, 5-4 t.a.b.). L'Equateur a lui hérité du groupe A lors du tirage au sort de la Coupe du monde et sera opposé au Qatar, aux Pays-Bas et au Sénégal.

