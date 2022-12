Didier Deschamps doit croiser les doigts. Et prier fort. Theo Hernandez, seul latéral gauche disponible, est touché à une cheville et a été ménagé "par précaution" à l'entraînement des Bleus vendredi à deux jours de France-Pologne en huitième de finale du Mondial, a fait savoir l'encadrement des Bleus. Le joueur de l'AC Milan, entré en jeu contre l'Australie (4-1) le 22 novembre puis titulaire contre le Danemark (2-1) quatre jours plus tard, "souffre d'une petite contusion à la cheville gauche" mais sera présent samedi à l'entraînement de veille de match, a-t-on précisé de même source.

Ad

Coupe du monde Griezmann : "Chaque match, chaque action est un merci pour le coach" IL Y A UNE HEURE

Theo a été préservé mercredi contre la Tunisie (défaite 1-0), remplacé par Eduardo Camavinga, testé au poste de latéral gauche. Le joueur de 25 ans (neuf sélections) est le seul défenseur latéral gauche de métier dans le groupe des 24 joueurs encore présents au Qatar avec l'équipe de France, depuis le départ de son aîné Lucas, qui évolue au même poste mais s'est blessé contre l'Australie. Les Bleus affrontent la Pologne dimanche (16h00) au stade al-Thumama en huitième de finale.

Coupe du monde Varane ou Konaté : Qui pour accompagner Upamecano ? IL Y A 18 HEURES