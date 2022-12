Un dernier frisson et un immense ouf de soulagement. On jouait samedi la 97e minute de jeu du quart de finale entre le Maroc et le Portugal lorsque Pepe a manqué une occasion en or d'égaliser. A la réception d'un centre délivré côté gauche, le coup de tête du vétéran du FC Porto a fui le cadre pour quelques centimètres. Un raté qui a fait le bonheur du défenseur marocain Jawad El Yamiq. Le rempaçant de Nayef Aguerd s'est en effet illustré par une réaction pour le moins inattendue : le joueur de Valladolid n'a pu s'empêcher d'aller embrasser le crâne du malheureux Portugais pendant que ce dernier ruminait son échec.