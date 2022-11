En une seconde, Diogo Costa a failli devenir l'homme le plus détesté du Portugal. Dans un match qui a fini par devenir fou dans la dernière demi-heure, la troupe de Cristiano Ronaldo tenait sur un fil face aux assauts du Ghana mais tenait surtout le bon bout. Les Portugais menaient 3-2 jusqu'à la dernière minute du temps additionnel , moment choisi par le gardien portugais pour faire passer un énorme frisson dans le stade et bien au-delà.

Après avoir capté un ballon dans les bras, le portier du FC Porto a pris son temps pour relancer, histoire de grappiller de précieuses secondes. Voyant que les attaquants ghanéens n'étaient pas en position d'intervenir, il a alors lâché le ballon au sol… sans voir qu'Inaki Williams ne s'était pas replacé et rôdait dans son dos. Ce dernier a bondi pour aller chiper le ballon à Costa mais n'a pas su marquer le but qui aurait libéré le Ghana et frustré le Portugal. Sacrée image.

