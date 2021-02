Depuis plus de trois ans et la fin de son court intérim sur le banc du Bayern Munich (automne 2017), Willy Sagnol était à la recherche d'un nouveau challenge. Ce lundi, l'ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France Espoirs a été nommé sélectionneur de la Géorgie. La sélection désormais entraînée par le technicien tricolore de 43 ans aura fort à faire pour se qualifier à la Coupe du monde 2022. En phase éliminatoire, la Géorgie affrontera l'Espagne, la Suède, la Grèce et le Kosovo.