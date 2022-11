Il faut remonter au 23 juin 2012 pour retrouver la trace de la dernière sélection de Yann M'Vila en Bleu . A l'époque, Laurent Blanc était encore sélectionneur de l'équipe de France et la formation tricolore prenait la porte de l'Euro 2012 dès les quarts de finale (ndlr : défaite 0-2 face à l'Espagne). Dix ans plus tard, beaucoup de choses ont changé : Didier Deschamps a remplacé Laurent Blanc, les Bleus sont devenus champions du monde et Yann M'Vila a parcouru l'Europe (Rubin Kazan, Inter, Sunderland, Saint-Etienne) pour se retrouver depuis septembre 2020 à l'Olympiakos.